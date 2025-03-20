Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần U2 Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược marketing kỹ thuật số toàn diện cho các sản phẩm/dịch vụ tài chính và bất động sản của công ty.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để tối ưu hóa chiến lược marketing.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing kỹ thuật số, bao gồm SEO, SEM, Social Media Marketing (Facebook, Instagram, Zalo, ...), Email Marketing, Content Marketing.

Xây dựng và quản lý ngân sách marketing kỹ thuật số hiệu quả.

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing kỹ thuật số, đề xuất các giải pháp cải thiện.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.

Tìm kiếm và hợp tác với các đối tác, influencer để tăng độ phủ sóng thương hiệu.

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu marketing (Google Analytics, Google Search Console,...) để theo dõi hiệu quả chiến dịch.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và chiến lược mới để thúc đẩy doanh số và nhận diện thương hiệu.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, đặc biệt là trong ngành Tài chính hoặc Bất động sản.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing kỹ thuật số: SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing.

Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu marketing như Google Analytics, Google Search Console, Facebook Insights, ...

Kỹ năng viết content thu hút, sáng tạo và phù hợp với từng kênh marketing.

Kỹ năng quản lý dự án, ngân sách và thời gian hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt và khả năng giải quyết vấn đề.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Am hiểu về các quy tắc và chính sách quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty cổ phần U2 Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần U2 Holdings

