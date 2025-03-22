Tuyển Digital Marketing Admicro (Công ty CP VCCorp) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận brief từ sale, account planning các bài toán về Performance Marketing nhằm tối ưu các chỉ số quảng cáo

Tư vấn, phối hợp cùng account plan xây dựng plan cho các chiến dịch truyền thông của khách hàng­

Vận hành, tối ưu và theo dõi các chỉ số của chiến dịch quảng cáo, đảm bảo các chỉ số theo KPIs của chiến dịch như giá, sản lượng, các chỉ số đã cam kết,.... và tiến độ thực hiện trên kênh quảng cáo triển khai.

Đưa ra các quyết định và tư vấn điều chỉnh lại campaign để đạt được kết quả tốt nhất sau khi được phê duyệt.

Báo cáo về kênh, campaign triển khai, chi tiết theo tiến độ thực hiện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên về tối ưu quảng cáo digital marketing và hiểu biết các chỉ số đánh giá chiến dịch quảng cáo Performance

Có kinh nghiệm về GDN, Facebook Ads, Zalo Ads,... hoặc các kênh quảng cáo adnetwork là một lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Power Point và các phần mềm liên quan đến công việc.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt, tư duy logic, sáng tạo, có khả năng tổng hợp và phân tích, khả năng làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên Tiếng Anh có thể giao tiếp, có khả năng soạn thảo văn bản, báo cáo, có thể đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh.

Tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Có khả năng thích ứng tốt với xu hướng phát triển không ngừng của ngành truyền thông

Có khả năng quản lý thời gian tốt và có tinh thần cầu tiến

Chịu được áp lực công việc cao

Có khả năng làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu

Tại Admicro (Công ty CP VCCorp) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thương lượng theo năng lực

Thưởng quý, năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc và tình hình kinh doanh bao gồm: Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPIs, OKRs, thưởng thành tích vượt trội, thưởng nóng

Thưởng hiệu quả cuối năm theo hiệu quả công việc, kết quả kinh doanh và quy định công ty, thưởng thâm niên làm việc, thưởng tự khoe (thành tích cá nhân, bộ phận)

Điều chỉnh lương linh hoạt theo kết quả công việc

Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.

Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.

Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo

Là đồng nghiệp của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, Digital Marketing và đội ngũ hơn 300 lập trình viên Web, Mobile, AI, Big Data đầy tài năng.

Các sự kiện, hoạt động văn hóa đa dạng, trẻ trung (Lễ tết, thành lập công ty, khối, giải bóng đá, tổng kết, Miss VC, radio Mõ Làng,…)

Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật và của Công ty.

Chế độ nghỉ mát theo quy chế của công ty

Chế độ nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động

Chế độ hiếu, hỉ, sinh con

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Admicro (Công ty CP VCCorp)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin