Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà Cloudino, Số 3 Ngõ 4 Phố Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch Digital Marketing và triển khai kế hoạch nhằm đạt các mục tiêu kinh doanh và quảng bá hình ảnh thương hiệu.

Xây dựng và quản lý tối ưu hóa các kênh quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook, Youtube, G+, Email Marketing...) nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Tham gia lập kế hoạch,triển khai các sự kiện, hội thảo chuyên ngành công ty tham gia hoặc các sự kiện cộng đồng do hãng tổ chức tài trợ

Chủ động đưa ra các đề xuất để nâng cao chất lượng truyền thông cho công ty

Xây dựng content và viết tin, bài quảng bá và lên kế hoạch tăng sự tương tác của các trang Fanpage, Website của công ty.

Báo cáo và các công việc khác theo chỉ định và yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh tốt 4 kĩ năng (tối thiểu đọc, viết tốt)

Học hỏi chủ động ứng dụng nhanh các công cụ marketing mới cho công việc và gợi ý để tăng traffic, thu lead, tăng doanh thu cho dự án

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động và nghiêm túc với công việc

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự

Lên kế hoạch, thực hiện và báo cáo các chiến dịch Facebook Ads, Linkedin Ads, Google Ads.

Có khả năng xây dựng kế hoạch thực hiện Marketing theo quý

Ưu tiên các bạn hiểu biết và có kinh nghiệm thực tế về:

Content marketing

Quản trị Website, làm landing page

Có khả năng thiết kế và sử dụng photoshop

Có khả năng làm việc độc lập và quản trị công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7 + CN

Được tiếp xúc với các công nghệ mới, văn phòng siêu đẹp, thoải mái tự do sáng tạo.

On-job training. Các sếp và đồng nghiệp trẻ, cực nice, nhiệt tình, thích đàn ca, nhiều tài lẻ và vui tính.

Làm việc và tham gia events lớn cùng các experts, các evangelists từ Google.

Lương NET

BHXH, BHYT

Trợ cấp ăn trưa

Khám sức khoẻ định kỳ

Nghỉ mát

Grab for business, pantry free

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin