Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing kỹ thuật số để thu hút sinh viên và phụ huynh.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing online như website, mạng xã hội (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok,...), email marketing.

Tạo nội dung marketing hấp dẫn và phù hợp với đối tượng mục tiêu (sinh viên, phụ huynh).

Phân tích dữ liệu marketing để đánh giá hiệu quả chiến dịch và tối ưu hóa hoạt động.

Theo dõi các chỉ số KPI quan trọng và báo cáo kết quả định kỳ.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng marketing kỹ thuật số mới.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện online và offline để quảng bá hình ảnh trường học.

Phối hợp với các bộ phận khác trong trường để thực hiện các chiến dịch marketing hiệu quả.

Quản lý ngân sách marketing và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing online và các công cụ phân tích dữ liệu.

Kỹ năng viết nội dung marketing hấp dẫn và sáng tạo.

Kỹ năng quản lý dự án và làm việc độc lập.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả.

Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ marketing online như Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, ...

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa cơ bản (Photoshop, Illustrator) là một lợi thế.

Am hiểu về SEO và SEM là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát, ...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP

