Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại JobsGO Recruit
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toà G2 Five Star, số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Viết bài chuẩn SEO theo các chủ đề được giao, đảm bảo hiệu quả về traffic và ranking.
Phối hợp với team Marketing để triển khai các chiến lược Content SEO.
Hỗ trợ triển khai các chương trình, chiến dịch, viết bài PR.
Làm việc theo sự phân công của người hướng dẫn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm viết blog, content SEO.
Có kiến thức cơ bản về SEO và Content Marketing.
Biết sử dụng Canva.
Có Laptop cá nhân.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp từ 1.500.000đ - 2.500.000đ và có hỗ trợ dấu mộc.
Được tham gia vào các hoạt động của công ty trong các dịp lễ, Tết.
Được đào tạo bài bản về Content SEO và các công cụ hỗ trợ.
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, có cơ hội sáng tạo, thể hiện năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
