Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 19, Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Thiết lập và quản lý các chiến dịch quảng cáo tạo Qualified Lead trên các nền tảng (Facebook, Google, Zalo, Tiktok, LinkedIn,...). Theo dõi và phân tích dữ liệu để tối ưu hóa các chiến dịch nhằm đáp ứng các mục tiêu về số lượng, goal, conversion, ROI.

Xây dựng, tối ưu hoá và mở rộng các kênh chuyển đổi khách hàng, bao gồm Blogs, Landing Pages, Email Marketing, KOLs, các hoạt động Remarketing vv; đảm bảo KPI về số lượng và chất lượng Marketing Qualified Leads.

Nghiên cứu đề xuất bộ từ khóa, xây dựng hệ thống backlink, luồng người dùng nhằm hút traffic và cải thiện thứ hạng website.

Làm việc trực tiếp với Giám đốc Marketing để cung cấp insights giúp hoàn thiện quy trình Sales-Marketing và xây dựng các kênh thu hút Leads hiệu quả.

Làm việc với nhân sự Marketing khác để triển khai các chiến dịch PR, báo chí - truyền hình, Webinar, event,...

Chăm sóc & on-boarding khách hàng mới ban đầu thông qua chat & email.

Phối hợp với các nhóm thiết kế về nội dung sáng tạo để tối đa hóa hiệu suất.

Từ 2 năm kinh nghiệm trong mảng media buying/performance marketing cho doanh nghiệp B2B. Quản lý ngân sách Ads tối thiểu 100 triệu/ tháng.

Có kinh nghiệm chạy Digital cho thị trường nước ngoài như Mỹ/Ấn Độ/Thái Lan,... là lợi thế.

Thành thạo công cụ Digital như: Google Analytics, Tag Managers, Google Webmaster, Facebook Analytics,...

Kinh nghiệm quản lý, đề xuất và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trực tiếp (không thông qua agency).

Có kiến thức về SEO, khả năng research và nghiên cứu insight người dùng tốt. Có kỹ năng phân tích, đọc và thống kê số liệu.

Khả năng giao tiếp tốt, thông minh, sáng tạo, đam mê công việc Marketing.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Marketing Automation.

Khả năng đọc và hiểu tiếng Anh.

Có kinh nghiệm về lĩnh vực phần mềm B2B SaaS là lợi thế.

Lương từ 15.000.000 đ - 30.000.000đ.

Thưởng theo hiệu quả công việc (hoàn thành milestone, deadline, ...), thưởng năm, các dịp lễ tết.

Môi trường trẻ, năng động, sáng tạo; hỗ trợ tối đa sự phát triển và công việc của nhân viên.

Được đào tạo để thường xuyên nâng cao nghiệp vụ; có cơ hội được học hỏi, làm việc với công nghệ mới.

Được đào tạo kỹ lưỡng về thị trường, sản phẩm và các kỹ năng Inbound Marketing, Marketing Automation.

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với các đối tác nước ngoài.

Được đóng bảo hiểm và các chế độ khác theo Luật lao động; khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.

Được tham gia các câu lạc bộ thể thao: bóng đá, chạy bộ,...

Được tham dự các buổi đi chơi, dã ngoại, nghỉ mát,...

