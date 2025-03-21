Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Center Point, 110 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Mô tả công việc
Theo dõi xu hướng thị trường, nghành hàng, giá bán, theo dõi phân tích hành vi đối thủ cạnh tranh, cập nhật xu thế thị trường để lập kế hoạch tiếp thị hiệu quả nhằm đạt kết quả mục tiêu kinh doanh
Nghiên cứu, tìm hiểu các nguyên liệu tiên tiến trên thế giới đưa về làm độc quyền cho công ty nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty
Quản trị danh mục nguyên liệu, triển khai thương mại hóa nguyên liệu mới ( từ bước phát triển đến bước ra mắt ) theo phân công và báo cáo cho ban giám đốc.
Theo dõi phân phối nguyên liệu, phân tích số liệu kinh doanh
Đưa ra các chiến lược và hỗ trợ tăng trưởng
Kiểm soát các thông tin phản ánh của khách hàng trên mạng internet đối với các hoạt động kinh doanh của công ty
Quản lý web, fanpage của công ty
Xây dựng và thực hiện kế hoạch của truyền thông nội bộ nhằm thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp
Thực hiện các nhiêm vụ khác khi được ban lãnh đạo yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên nghành dược, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, hóa dược, dược học hoặc chuyên ngành khác có liên quan.
Có tư duy về MKT
Tin học Thành thạo MS office
Ngoại ngữ Thành thạo nghe, nói, đọc, viết ( Tiếng Anh )
Kinh nghiệm 03 năm trở lên
Yêu cầu nâng cao
Kĩ Năng Kỹ năng thuyết trình tốt
Chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: 15 - 25tr+++ (Lương cứng + phụ cấp trách nhiệm + HH doanh số + thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty,...)
Lương thỏa thuận + thưởng (thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty,..)
Phụ cấp gửi xe, điện thoại.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT.
Tham gia các họat động tập thể: Team Building, Du lịch,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, Tổ 57B, Cụm 9,Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

