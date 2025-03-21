Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Center Point, 110 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô tả công việc

Theo dõi xu hướng thị trường, nghành hàng, giá bán, theo dõi phân tích hành vi đối thủ cạnh tranh, cập nhật xu thế thị trường để lập kế hoạch tiếp thị hiệu quả nhằm đạt kết quả mục tiêu kinh doanh

Nghiên cứu, tìm hiểu các nguyên liệu tiên tiến trên thế giới đưa về làm độc quyền cho công ty nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty

Quản trị danh mục nguyên liệu, triển khai thương mại hóa nguyên liệu mới ( từ bước phát triển đến bước ra mắt ) theo phân công và báo cáo cho ban giám đốc.

Theo dõi phân phối nguyên liệu, phân tích số liệu kinh doanh

Đưa ra các chiến lược và hỗ trợ tăng trưởng

Kiểm soát các thông tin phản ánh của khách hàng trên mạng internet đối với các hoạt động kinh doanh của công ty

Quản lý web, fanpage của công ty

Xây dựng và thực hiện kế hoạch của truyền thông nội bộ nhằm thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp

Thực hiện các nhiêm vụ khác khi được ban lãnh đạo yêu cầu

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên nghành dược, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, hóa dược, dược học hoặc chuyên ngành khác có liên quan.

Có tư duy về MKT

Tin học Thành thạo MS office

Ngoại ngữ Thành thạo nghe, nói, đọc, viết ( Tiếng Anh )

Kinh nghiệm 03 năm trở lên

Yêu cầu nâng cao

Kĩ Năng Kỹ năng thuyết trình tốt

Chịu được áp lực cao trong công việc

Mức Lương: 15 - 25tr+++ (Lương cứng + phụ cấp trách nhiệm + HH doanh số + thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty,...)

Lương thỏa thuận + thưởng (thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty,..)

Phụ cấp gửi xe, điện thoại.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT.

Tham gia các họat động tập thể: Team Building, Du lịch,...

