Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL
- Hà Nội:
- Tòa nhà Center Point, 110 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
Mô tả công việc
Theo dõi xu hướng thị trường, nghành hàng, giá bán, theo dõi phân tích hành vi đối thủ cạnh tranh, cập nhật xu thế thị trường để lập kế hoạch tiếp thị hiệu quả nhằm đạt kết quả mục tiêu kinh doanh
Nghiên cứu, tìm hiểu các nguyên liệu tiên tiến trên thế giới đưa về làm độc quyền cho công ty nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty
Quản trị danh mục nguyên liệu, triển khai thương mại hóa nguyên liệu mới ( từ bước phát triển đến bước ra mắt ) theo phân công và báo cáo cho ban giám đốc.
Theo dõi phân phối nguyên liệu, phân tích số liệu kinh doanh
Đưa ra các chiến lược và hỗ trợ tăng trưởng
Kiểm soát các thông tin phản ánh của khách hàng trên mạng internet đối với các hoạt động kinh doanh của công ty
Quản lý web, fanpage của công ty
Xây dựng và thực hiện kế hoạch của truyền thông nội bộ nhằm thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp
Thực hiện các nhiêm vụ khác khi được ban lãnh đạo yêu cầu
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tư duy về MKT
Tin học Thành thạo MS office
Ngoại ngữ Thành thạo nghe, nói, đọc, viết ( Tiếng Anh )
Kinh nghiệm 03 năm trở lên
Yêu cầu nâng cao
Kĩ Năng Kỹ năng thuyết trình tốt
Chịu được áp lực cao trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận + thưởng (thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty,..)
Phụ cấp gửi xe, điện thoại.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT.
Tham gia các họat động tập thể: Team Building, Du lịch,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
