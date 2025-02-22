Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 492 Nguyễn Văn Trỗi, Khu 06, P. Phú lợi, TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh cần tuyển thêm vị trí Nhân viên Dự Toán – Báo giá:

Bóc tách khối lượng, lập dự toán báo giá các hạng mục công trình (nhà phố, biệt thự, villa, văn phòng < 7 tầng,..)

Giải thích báo giá và thương thảo hợp đồng cùng khách hàng.

Kiểm soát phát sinh, quản lý xây dựng các công trình thi công.

Phối hợp với phòng mua hàng để cập nhật đơn giá vật tư và nhân công thực tế trên thị trường.

Phối hợp với phòng thi công để cập nhật định mức vật tư thực tế.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Tuổi: từ 25 trở lên.

Trình độ: Tốt nghiệp ngành Kinh tế xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Đọc hiểu bản vẽ, CAD, am hiểu về biện pháp thi công.

Có kinh nghiệm từ 3-5 năm trở lên ở vị trí bóc tách khối lượng, lập dự toán hoặc giám sát công trình.

Biết sử dụng phần mềm các phần mềm dự toán.

Cẩn thận, trung thực, phân tích tốt.

Làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 14 – 16 triệu.

Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo chính sách của công ty.

Hỗ trợ 50% tiền cơm trưa.

Được tham gia chế độ Bảo Hiểm Tai Nạn 24/24

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, ngày phép, nghỉ lễ theo quy định pháp luật.

Chính sách hoa hồng: 1-2% giá trị hợp đồng xây dựng cho người giới thiệu khi đơn hàng thành công.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Du lịch cao cấp 1-2 lần/năm tại các resort 4-5 sao

Thường xuyên tổ chức các hoạt động workshop đào tạo nội bộ, tham quan thực tế.

Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ

