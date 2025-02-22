Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu

Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ

Dự toán công trình

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 492 Nguyễn Văn Trỗi, Khu 06, P. Phú lợi, TP. Thủ Dầu Một,Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh cần tuyển thêm vị trí Nhân viên Dự Toán – Báo giá:
Bóc tách khối lượng, lập dự toán báo giá các hạng mục công trình (nhà phố, biệt thự, villa, văn phòng < 7 tầng,..)
Giải thích báo giá và thương thảo hợp đồng cùng khách hàng.
Kiểm soát phát sinh, quản lý xây dựng các công trình thi công.
Phối hợp với phòng mua hàng để cập nhật đơn giá vật tư và nhân công thực tế trên thị trường.
Phối hợp với phòng thi công để cập nhật định mức vật tư thực tế.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: từ 25 trở lên.
Trình độ: Tốt nghiệp ngành Kinh tế xây dựng hoặc các ngành liên quan.
Đọc hiểu bản vẽ, CAD, am hiểu về biện pháp thi công.
Có kinh nghiệm từ 3-5 năm trở lên ở vị trí bóc tách khối lượng, lập dự toán hoặc giám sát công trình.
Biết sử dụng phần mềm các phần mềm dự toán.
Cẩn thận, trung thực, phân tích tốt.
Làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 14 – 16 triệu.
Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo chính sách của công ty.
Hỗ trợ 50% tiền cơm trưa.
Được tham gia chế độ Bảo Hiểm Tai Nạn 24/24
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, ngày phép, nghỉ lễ theo quy định pháp luật.
Chính sách hoa hồng: 1-2% giá trị hợp đồng xây dựng cho người giới thiệu khi đơn hàng thành công.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Du lịch cao cấp 1-2 lần/năm tại các resort 4-5 sao
Thường xuyên tổ chức các hoạt động workshop đào tạo nội bộ, tham quan thực tế.
Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 492 Nguyễn Văn Trỗi, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-du-toan-cong-trinh-thu-nhap-14-16-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job321349
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dự toán công trình Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 23 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 08/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 19/05/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 02/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dự toán công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Quốc Tế SDN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 29 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 39 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 8 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 39 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dự toán công trình Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 23 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 08/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 19/05/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 02/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dự toán công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Quốc Tế SDN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu JobsGO Recruit
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH KSP Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty TNHH KSP Việt Nam
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm