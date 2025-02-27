Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Nature Gift Pharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Đăng ký hồ sơ pháp lý

• Chuẩn bị, xem xét và nộp hồ sơ đăng ký sản phẩm.

• Đảm bảo sản phẩm tuân thủ các quy định dược phẩm trong nước và quốc tế.

• Phối hợp với các cơ quan quản lý và đối tác để hoàn tất quy trình pháp lý.

• Lưu trữ, cập nhật hồ sơ giấy phép, đăng ký lưu hành và các tài liệu liên quan.

• Theo dõi và đảm bảo gia hạn giấy phép, đăng ký sản phẩm đúng hạn.

2. Nghiên cứu & phát triển sản phẩm (R&D)

• Tham gia các dự án nghiên cứu, phối hợp với Bộ phận R&D của nhà máy để phát triển sản phẩm mới.

• Nghiên cứu về bệnh học, cơ chế tác động của dược chất, xu hướng điều trị & cập nhật nghiên cứu khoa học.

• Hỗ trợ đánh giá hiệu quả, tính an toàn sản phẩm.

• Cập nhật xu hướng thị trường, nghiên cứu khoa học để áp dụng vào phát triển sản phẩm.

3. Tư vấn & đào tạo sản phẩm

• Phối hợp với bộ phận Sales & Marketing để cung cấp tư vấn chuyên môn về sản phẩm.

• Hỗ trợ đào tạo nhân viên kinh doanh, đối tác và khách hàng về công dụng, thành phần và cách sử dụng sản phẩm.