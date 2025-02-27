Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Nature Gift Pharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công Ty Cổ Phần Nature Gift Pharma
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Viet Nam
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Đăng ký hồ sơ pháp lý
• Chuẩn bị, xem xét và nộp hồ sơ đăng ký sản phẩm.
• Đảm bảo sản phẩm tuân thủ các quy định dược phẩm trong nước và quốc tế.
• Phối hợp với các cơ quan quản lý và đối tác để hoàn tất quy trình pháp lý.
• Lưu trữ, cập nhật hồ sơ giấy phép, đăng ký lưu hành và các tài liệu liên quan.
• Theo dõi và đảm bảo gia hạn giấy phép, đăng ký sản phẩm đúng hạn.
2. Nghiên cứu & phát triển sản phẩm (R&D)
• Tham gia các dự án nghiên cứu, phối hợp với Bộ phận R&D của nhà máy để phát triển sản phẩm mới.
• Nghiên cứu về bệnh học, cơ chế tác động của dược chất, xu hướng điều trị & cập nhật nghiên cứu khoa học.
• Hỗ trợ đánh giá hiệu quả, tính an toàn sản phẩm.
• Cập nhật xu hướng thị trường, nghiên cứu khoa học để áp dụng vào phát triển sản phẩm.
3. Tư vấn & đào tạo sản phẩm
• Phối hợp với bộ phận Sales & Marketing để cung cấp tư vấn chuyên môn về sản phẩm.
• Hỗ trợ đào tạo nhân viên kinh doanh, đối tác và khách hàng về công dụng, thành phần và cách sử dụng sản phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Nature Gift Pharma Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nature Gift Pharma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI