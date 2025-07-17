Tuyển Giáo viên Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD

Tuyển Giáo viên Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD

Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 17/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2025
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội

Giáo viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội

Mức lương
400 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 95 Phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 400 - 600 USD

- Giảng dạy môn Sinh học theo chương trình phổ thông, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng
- Thiết kế bài giảng tích cực, có yếu tố trải nghiệm, ứng dụng công nghệ
- Theo dõi, đánh giá học sinh bằng nhiều hình thức: kiểm tra, dự án, thuyết trình,…
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn, phát triển chương trình, các hoạt động ngoại khóa và CLB
- Tham gia các buổi đào tạo, dự giờ, hội thảo chuyên đề theo kế hoạch của nhà trường

Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Sinh học (ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sĩ).
- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nếu không tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm.
2. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm giảng dạy Sinh Học tại bậc THCS hoặc THPT.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy các trường Song ngữ quốc tế
3. Năng lực chuyên môn:
- Có kiến thức vững chắc về nội dung chương trình Sinh học hiện hành và hiểu biết về các phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học sinh làm trung tâm.

Tại Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội

Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 95, phố Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-thu-nhap-400-600-thang-tai-ha-noi-job362977
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Tuyển Giáo viên TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu
TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 64 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Tuyển Giáo viên Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 19/08/2025
Tây Ninh Hồ Chí Minh Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Tuyển Giáo viên TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu
TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 64 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Tuyển Giáo viên Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 19/08/2025
Tây Ninh Hồ Chí Minh Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH TRUE NORTH DISCOVER làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TRUE NORTH DISCOVER
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG MẦM NON STEAME GARTEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG MẦM NON STEAME GARTEN
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên KinderWorld Education Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận KinderWorld Education Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần Giáo dục SK Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Giáo dục SK Global
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẠ QUANG BỬU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu VUIHOC.vn
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Alpha làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Alpha
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu VUIHOC.vn
5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Tiểu Học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tiểu Học Nguyễn Siêu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 30 Triệu TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
13 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Grit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Trường Ngôi Sao Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Ngôi Sao Hoàng Mai
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên KinderWorld Education Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận KinderWorld Education Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Alaska làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Alaska
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần Giáo dục HMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần Giáo dục HMT Việt Nam
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Hệ thống giáo dục Edufit
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu
6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Hệ thống giáo dục Edufit
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Trường Ngôi Sao Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Ngôi Sao Hoàng Mai
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm