Tuyển Giáo viên Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD

Mức lương 400 - 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 95 Phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 400 - 600 USD

- Giảng dạy môn Sinh học theo chương trình phổ thông, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng

- Thiết kế bài giảng tích cực, có yếu tố trải nghiệm, ứng dụng công nghệ

- Theo dõi, đánh giá học sinh bằng nhiều hình thức: kiểm tra, dự án, thuyết trình,…

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn, phát triển chương trình, các hoạt động ngoại khóa và CLB

- Tham gia các buổi đào tạo, dự giờ, hội thảo chuyên đề theo kế hoạch của nhà trường

Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Sinh học (ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sĩ).

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nếu không tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm.

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm giảng dạy Sinh Học tại bậc THCS hoặc THPT.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy các trường Song ngữ quốc tế

3. Năng lực chuyên môn:

- Có kiến thức vững chắc về nội dung chương trình Sinh học hiện hành và hiểu biết về các phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học sinh làm trung tâm.

Tại Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội

