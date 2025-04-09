Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Dược sĩ/Bán thuốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 930 C2 Đường C, KCN Cát Lái, Cụm II, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp. HCM

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo cho nhân viên tòan nhà máy về GMP (cơ bản và chuyên sâu), đào tạo bên ngoài, quản lý các chương trình đào tạo của các phòng ban khác.
- Lập kế hoạch và tổ chức công tác thẩm định (phối hợp với phòng Kiểm tra Chất lượng, phòng Nghiên cứu Phát triển, phòng Kỹ thuật Cơ điện và Phân xưởng Sản xuất):
. Thẩm định quy trình sản xuất
. Thẩm định hệ thống phụ trợ (HVAC, nước RO, nước cất, khí nén))
. Thẩm định quy trình vệ sinh thiết bị
- Kiểm soát và theo dõi định kỳ môi trường, nước, khí nén
- Kiểm soát và theo dõi việc hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì thiết bị, hệ thống phụ trợ
- Kiểm tra các quy trình thao tác chuẩn (SOP), tài liệu/ quy trình sản xuất gốc, bản mô tả công việc trước khi Giám Đốc nhà máy phê chuẩn
- Theo dõi quá trình sản xuất thuốc xuyên suốt từ lúc nhập nguyên liệu dùng cho sản xuất, bao bì đến khi xuất xưởng thành phẩm
- Theo dõi việc kiểm soát các điều kiện sản xuất (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, độ sạch…) và kiểm tra trong quá trình sản xuất
- Kiểm tra phiếu kiểm nghiệm nguyên liệu (dùng cho sản xuất và xuất nhập khẩu), bao bì, thành phẩm và ký chấp nhận nhập kho hay loại bỏ
- Xem xét và ký duyệt hồ sơ lô và lệnh xuất xưởng thành phẩm, các quy trình thao tác chuẩn, các phiếu kiểm nghiệm, các đề cương, báo cáo thẩm định / đánh giá, và các tài liệu chuyên môn khác thuộc Hệ thống chất lượng, như Sổ tay chất lượng, Kế hoạch thẩm định tổng thể, …

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 601 Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

