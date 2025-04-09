Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo cho nhân viên tòan nhà máy về GMP (cơ bản và chuyên sâu), đào tạo bên ngoài, quản lý các chương trình đào tạo của các phòng ban khác.

- Lập kế hoạch và tổ chức công tác thẩm định (phối hợp với phòng Kiểm tra Chất lượng, phòng Nghiên cứu Phát triển, phòng Kỹ thuật Cơ điện và Phân xưởng Sản xuất):

. Thẩm định quy trình sản xuất

. Thẩm định hệ thống phụ trợ (HVAC, nước RO, nước cất, khí nén))

. Thẩm định quy trình vệ sinh thiết bị

- Kiểm soát và theo dõi định kỳ môi trường, nước, khí nén

- Kiểm soát và theo dõi việc hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì thiết bị, hệ thống phụ trợ

- Kiểm tra các quy trình thao tác chuẩn (SOP), tài liệu/ quy trình sản xuất gốc, bản mô tả công việc trước khi Giám Đốc nhà máy phê chuẩn

- Theo dõi quá trình sản xuất thuốc xuyên suốt từ lúc nhập nguyên liệu dùng cho sản xuất, bao bì đến khi xuất xưởng thành phẩm

- Theo dõi việc kiểm soát các điều kiện sản xuất (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, độ sạch…) và kiểm tra trong quá trình sản xuất

- Kiểm tra phiếu kiểm nghiệm nguyên liệu (dùng cho sản xuất và xuất nhập khẩu), bao bì, thành phẩm và ký chấp nhận nhập kho hay loại bỏ

- Xem xét và ký duyệt hồ sơ lô và lệnh xuất xưởng thành phẩm, các quy trình thao tác chuẩn, các phiếu kiểm nghiệm, các đề cương, báo cáo thẩm định / đánh giá, và các tài liệu chuyên môn khác thuộc Hệ thống chất lượng, như Sổ tay chất lượng, Kế hoạch thẩm định tổng thể, …