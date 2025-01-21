Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng hiện tại và mở rộng khách hàng tiềm năng…

- Tham gia các buổi đào tạo của hãng/công ty để tìm hiểu và nắm bắt được tính năng, ứng dụng các sản phẩm. Từ đó xây dựng các phương hướng kinh doanh, đẩy mạnh sản phẩm ứng dụng trong Sinh học/Công nghệ sinh học

- Tìm hiểu về nhu cầu và phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ để phát huy hoặc cải tiến công việc tốt nhất

- Cùng với chuyên gia ứng dụng của công ty và chuyên gia nước ngoài của hãng quyết định và tư vấn sản phẩm KH cần mua. Hỗ trợ giao dịch với KH khi có vướng mắc về lắp đặt, bảo hành......

- Phân tích sự biến động của thị trường và các đối thủ cạnh tranh; từ đó đề xuất ra các phương án thúc đẩy sản phẩm tới khách hàng;

* QUYỀN LỢI

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích tài năng, khuyến khích tinh thần đồng đội, làm việc hết mình và sáng tạo trong vui chơi.

- Được tạo điều kiện học tập, tham gia các khóa đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ trong và ngoài nước

- Thu nhập: Lương + Thưởng kết quả kinh doanh hàng năm theo chế độ của công ty

- Đóng Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Xã hội theo luật Lao động