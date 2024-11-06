Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Tiếp nhận data do marketing cung cấp
Liên hệ khách hàng để tư vấn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm => Chốt đơn (data khả năng chốt đơn thành công cao)
Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống
Gửi báo cáo cho quản lý bộ phận
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khát khao phát triển bản thân.
Sẵn sàng kết nối, có tinh thần đồng đội, mong muốn cho đi giúp đỡ người khác.
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + phụ cấp + % doanh số (5-9%)
Đóng BHXH theo quy định của Pháp luật ngay sau khi ký HĐLĐ chính thức
Thưởng tháng thứ 13 và các ngày lễ tết trong năm
Tham gia du lịch hàng năm và các hoạt động thiện nguyện
Được đào tạo kỹ năng bán hàng bài bản từ tìm hiểu nỗi đau, hiểu tâm lý đến thuyểt phục khách hàng
Có cơ hội thăng tiến trở thành Leader Team
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC
