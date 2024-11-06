Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Dược sĩ/Bán thuốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tiếp nhận data do marketing cung cấp
Liên hệ khách hàng để tư vấn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm => Chốt đơn (data khả năng chốt đơn thành công cao)
Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống
Gửi báo cáo cho quản lý bộ phận

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khát khao phát triển bản thân.
Sẵn sàng kết nối, có tinh thần đồng đội, mong muốn cho đi giúp đỡ người khác.
Mong muốn làm sales, đam mê với kinh doanh. Chưa có kinh nghiệm được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + phụ cấp + % doanh số (5-9%)
Đóng BHXH theo quy định của Pháp luật ngay sau khi ký HĐLĐ chính thức
Thưởng tháng thứ 13 và các ngày lễ tết trong năm
Tham gia du lịch hàng năm và các hoạt động thiện nguyện
Được đào tạo kỹ năng bán hàng bài bản từ tìm hiểu nỗi đau, hiểu tâm lý đến thuyểt phục khách hàng
Có cơ hội thăng tiến trở thành Leader Team

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

