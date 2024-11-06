Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

Tiếp nhận data do marketing cung cấp

Liên hệ khách hàng để tư vấn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm => Chốt đơn (data khả năng chốt đơn thành công cao)

Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống

Gửi báo cáo cho quản lý bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

Có khát khao phát triển bản thân.

Sẵn sàng kết nối, có tinh thần đồng đội, mong muốn cho đi giúp đỡ người khác.

Mong muốn làm sales, đam mê với kinh doanh. Chưa có kinh nghiệm được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + phụ cấp + % doanh số (5-9%)

Đóng BHXH theo quy định của Pháp luật ngay sau khi ký HĐLĐ chính thức

Thưởng tháng thứ 13 và các ngày lễ tết trong năm

Tham gia du lịch hàng năm và các hoạt động thiện nguyện

Được đào tạo kỹ năng bán hàng bài bản từ tìm hiểu nỗi đau, hiểu tâm lý đến thuyểt phục khách hàng

Có cơ hội thăng tiến trở thành Leader Team

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC

