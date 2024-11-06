Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Làm việc tại nhà, Cầu Giấy

Dược sĩ/Bán thuốc

Trao đổi và nắm bắt tình trạng hoặc các vấn đề sức khoẻ khách hàng gặp phải hoặc có thể sẽ gặp phải

Đưa ra đánh giá về chế độ dinh dưỡng hiện tại của KH

Tư vấn các sản phẩm, thực phẩm bổ sung cải thiện dinh dưỡng và sức khoẻ của khách hàng

Phối hợp với sale để lên đơn cho khách

Quy trình trao đổi: 01 vòng

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Đại học hoặc trên đại học

Ưu tiên bác sĩ/ dược sỹ có kinh nghiệm tương đương hoặc đã về hưu

Có laptop để làm việc

Có tâm và yêu nghề

Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và pc: 10.000.000đ - 15.000.000đ/ tháng + thưởng cạnh tranh

Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm

Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc

Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên

Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng

Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, nhân văn hóa làm việc tử tế

Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng

Được làm việc trong học viện dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn và mang lại nhiều giá trị cho xã hội

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

