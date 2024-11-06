Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Làm việc tại nhà, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Trao đổi và nắm bắt tình trạng hoặc các vấn đề sức khoẻ khách hàng gặp phải hoặc có thể sẽ gặp phải
Đưa ra đánh giá về chế độ dinh dưỡng hiện tại của KH
Tư vấn các sản phẩm, thực phẩm bổ sung cải thiện dinh dưỡng và sức khoẻ của khách hàng
Phối hợp với sale để lên đơn cho khách
Quy trình trao đổi: 01 vòng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Đại học hoặc trên đại học
Ưu tiên bác sĩ/ dược sỹ có kinh nghiệm tương đương hoặc đã về hưu
Có laptop để làm việc
Có tâm và yêu nghề
Ưu tiên bác sĩ/ dược sỹ có kinh nghiệm tương đương hoặc đã về hưu
Có laptop để làm việc
Có tâm và yêu nghề
Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương và pc: 10.000.000đ - 15.000.000đ/ tháng + thưởng cạnh tranh
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, nhân văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong học viện dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn và mang lại nhiều giá trị cho xã hội
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
