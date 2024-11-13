Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Dự án 265 Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhận, kiểm soát dự trù các bộ phận (Kho Dược, Nhà thuốc, Khoa/Phòng..) gửi.
- Lựa chọn nhà cung cấp và đặt hàng
- Tạo mã sản phẩm lên phần mềm
- Lưu trữ hồ sơ thuốc, nhà cung cấp
- Các công việc khác theo Khoa yêu cầu
Địa điểm làm việc: Cơ sở PK Tâm Anh – Cầu Giấy, Hà Nội (Thời gian đầu làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cơ sở chính tại số 108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp cao đẳng Dược.
2. Nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.
3. Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong môi trường Bệnh viện.
Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực.
- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo quy định của Bệnh viện.
- Hưởng các chế độ đầy đủ theo quy định của Luật Lao động.
- Cơ hội được làm việc với các chuyên gia Y tế đầu ngành, tham gia các khóa đào tạo, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch.
- Các chế độ về ưu đãi khám chữa bệnh cho CBNV và người thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
