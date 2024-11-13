Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dự án 265 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận, kiểm soát dự trù các bộ phận (Kho Dược, Nhà thuốc, Khoa/Phòng..) gửi.

- Lựa chọn nhà cung cấp và đặt hàng

- Tạo mã sản phẩm lên phần mềm

- Lưu trữ hồ sơ thuốc, nhà cung cấp

- Các công việc khác theo Khoa yêu cầu

Địa điểm làm việc: Cơ sở PK Tâm Anh – Cầu Giấy, Hà Nội (Thời gian đầu làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cơ sở chính tại số 108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp cao đẳng Dược.

2. Nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.

3. Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong môi trường Bệnh viện.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực.

- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo quy định của Bệnh viện.

- Hưởng các chế độ đầy đủ theo quy định của Luật Lao động.

- Cơ hội được làm việc với các chuyên gia Y tế đầu ngành, tham gia các khóa đào tạo, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch.

- Các chế độ về ưu đãi khám chữa bệnh cho CBNV và người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

