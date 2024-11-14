Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR
- Hà Nội: Tầng 2, CT2 Khu nhà ở CBNV Viện Bỏng Lê Hữu Trác, Tân Triều, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Gọi điện tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng (Data là quầy thuốc, phòng khám, trình dược viên, nhà phân phối có nhu cầu về sản phẩm của công ty)
Chăm sóc Khách hàng trên zalo, facebook
Tìm kiếm, khai thác và tiếp cận nguồn khách hàng mới
Thường xuyên làm việc nhóm, trao đổi kỹ năng, chuyên môn
Lập kế hoạch, mục tiêu cá nhân
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn do Công ty tổ chức hoặc cử đi học
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm bán hàng sản phẩm liên quan đến dược phẩm và thiết bị y tế là một lợi thế.
Có khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt, yêu thích công việc kinh doanh.
Trung thực, chăm chỉ, chủ động và trách nhiệm trong công việc.
Có thể làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập.
Ưu tiên có máy tính cá nhân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các dịp lễ Tết, tháng lương 13, các chế độ khác theo quy chế và nội quy của công ty.
Môi trường làm việc thân thiện và chia sẻ, đề cao tinh thần đội nhóm và phát triển kỹ năng cá nhân.
Được công ty hỗ trợ data khách hàng và hướng dẫn cách tìm kiếm data mới.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR
