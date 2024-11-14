Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, CT2 Khu nhà ở CBNV Viện Bỏng Lê Hữu Trác, Tân Triều, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Gọi điện tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng (Data là quầy thuốc, phòng khám, trình dược viên, nhà phân phối có nhu cầu về sản phẩm của công ty)

Chăm sóc Khách hàng trên zalo, facebook

Tìm kiếm, khai thác và tiếp cận nguồn khách hàng mới

Thường xuyên làm việc nhóm, trao đổi kỹ năng, chuyên môn

Lập kế hoạch, mục tiêu cá nhân

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn do Công ty tổ chức hoặc cử đi học

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, tất cả các ngành đều được.

Có kinh nghiệm bán hàng sản phẩm liên quan đến dược phẩm và thiết bị y tế là một lợi thế.

Có khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt, yêu thích công việc kinh doanh.

Trung thực, chăm chỉ, chủ động và trách nhiệm trong công việc.

Có thể làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập.

Ưu tiên có máy tính cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 7 - 20 triệu tùy năng lực (Bao gồm: Lương cứng + % doanh số + thưởng tháng, thưởng chiến dịch)

Thưởng các dịp lễ Tết, tháng lương 13, các chế độ khác theo quy chế và nội quy của công ty.

Môi trường làm việc thân thiện và chia sẻ, đề cao tinh thần đội nhóm và phát triển kỹ năng cá nhân.

Được công ty hỗ trợ data khách hàng và hướng dẫn cách tìm kiếm data mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.