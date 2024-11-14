Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR

Dược sĩ/Bán thuốc

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, CT2 Khu nhà ở CBNV Viện Bỏng Lê Hữu Trác, Tân Triều, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Gọi điện tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng (Data là quầy thuốc, phòng khám, trình dược viên, nhà phân phối có nhu cầu về sản phẩm của công ty)
Chăm sóc Khách hàng trên zalo, facebook
Tìm kiếm, khai thác và tiếp cận nguồn khách hàng mới
Thường xuyên làm việc nhóm, trao đổi kỹ năng, chuyên môn
Lập kế hoạch, mục tiêu cá nhân
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn do Công ty tổ chức hoặc cử đi học
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, tất cả các ngành đều được.
Có kinh nghiệm bán hàng sản phẩm liên quan đến dược phẩm và thiết bị y tế là một lợi thế.
Có khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt, yêu thích công việc kinh doanh.
Trung thực, chăm chỉ, chủ động và trách nhiệm trong công việc.
Có thể làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập.
Ưu tiên có máy tính cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 7 - 20 triệu tùy năng lực (Bao gồm: Lương cứng + % doanh số + thưởng tháng, thưởng chiến dịch)
Thưởng các dịp lễ Tết, tháng lương 13, các chế độ khác theo quy chế và nội quy của công ty.
Môi trường làm việc thân thiện và chia sẻ, đề cao tinh thần đội nhóm và phát triển kỹ năng cá nhân.
Được công ty hỗ trợ data khách hàng và hướng dẫn cách tìm kiếm data mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Sảnh CT2 Khu nhà ở CBNV Viện bỏng Lê Hữu Trác, Tân Triều, Thanh Trì, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-7-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job250440
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Hạn nộp: 08/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 10/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ICORP
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty cổ phần ICORP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ MINH VIỄN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ MINH VIỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ MINH VIỄN
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MITCA
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MITCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MITCA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Hạn nộp: 08/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 10/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Công Nghệ Cao Fda làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Công Nghệ Cao Fda
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Famsun Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 1,000 USD Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS
750 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Manaco Manufacture And Distribution JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Manaco Manufacture And Distribution JSC
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần ZME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Công Ty Cổ Phần ZME
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc ITECHWX COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ITECHWX COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Công Ty TNHH PNK
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Bconduct., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD Bconduct., Ltd
800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 100 USD Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings
100 - 100 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc TNT Medical - Trust Matters làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu TNT Medical - Trust Matters
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mikgroup Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mikgroup Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Western Pacific làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Western Pacific
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc ASC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu ASC GROUP
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phương Đông
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vinhomes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 3,000 USD NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
1,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 750 USD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
500 - 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH
400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm