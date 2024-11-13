Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Dược sĩ/Bán thuốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 135 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm, chương trình của nhà thuốc
Kiểm tra, đóng gói và hướng dẫn khách hàng cách sử dụng sản phẩm/thanh toán
Sắp xếp, trưng bày thuốc, TPCN, vật tư y tế tại nhà thuốc theo đúng quy định của GPP.
Thường xuyên theo dõi tồn kho để dự trù đặt hàng bổ sung, đảm bảo luôn có đủ tồn kho phục vụ bệnh nhân.
Định kỳ kiểm kê hàng hóa trong nhà thuốc đảm bảo luôn cân đối giữa thực tế và sổ sách.
Kiểm soát, bảo quản thuốc, hàng hóa theo đúng điều kiện quy định.
Kiểm soát, bảo vệ tiền và tài sản của nhà thuốc.
Vệ sinh quầy thuốc, tủ, kệ đảm bảo luôn ngăn nắp, sạch sẽ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Có thể luân chuyển giữa các cơ sở thuộc hệ thống Nhà thuốc

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành Dược (Đại học hoặc Cao đẳng)
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các nhân sự đã từng bán tại các chuỗi nhà thuốc.
Kinh nghiệm:
Có đam mê, tâm huyết, mong muốn gắn bó và phát triển trong nghề Dược
Khả năng giao tiếp tốt, tôn trọng Khách hàng
Có thể làm việc theo ca, xoay ca theo lịch của Nhà thuốc
Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm, tận tâm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7 – 12 triệu/tháng tuỳ năng lực, kinh nghiệm (gồm lương cơ bản + thưởng doanh thu)
Thu nhập:
Xoay ca linh hoạt: 7h00 - 15h00 ; 15h00 - 23h00
Hưởng các chế độ theo quy định Nhà nước & Công ty
Môi trường làm việc thân thiện & năng động.
Có cơ hội học hỏi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 15, Ngách 3/29, Ngõ 3, Phố Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

