Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty cổ phần Vitamin Shoppe Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công ty cổ phần Vitamin Shoppe Việt Nam
- Hà Nội: MG Hà Đông, số 938 Quang Trung, Yên Nghĩa, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Tư vấn và tặng hộp quà sản phẩm sản phẩm thuốc hỗ trợ các nhóm bệnh lý, được nhập khẩu độc quyền từ Hoa Kỳ
- Tiếp cận khách hàng khi đến làm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô để tư vấn và sử dụng các sản phẩm thuốc hỗ trợ các bênh lý được nhập khẩu độc quyền từ Hoa Kỳ.
- Nắm vững các thông tin về hàng hóa: Nguồn gốc, quy cách, bao bì, công dụng và đặc tính nổi bật.
- Nắm bắt và tư vấn đầy đủ các chương trình khuyến mãi
- Tư vấn cho khách hàng theo đúng quy trình tư vấn của công ty.
- Hỗ trợ khách hàng đóng gói, giao hàng theo yêu cầu của khách hàng.
- Thực hiện giải quyết thỏa đáng các khiếu nại của khách hàng về giá, sản phẩm, chương trình khuyến mãi và các vấn đề khác nằm trong phạm vi giải quyết theo quy định của công ty.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ ngoại hình ưu nhìn, thân thiện
- Thanh toán cho khách hàng, cập nhật đầy đủ thông tin bán hàng trên hệ thống
- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên, các ngành nghề y dược, điều dưỡng...
- Kĩ năng giao tiếp tốt, giọng nói lưu loát, truyền cảm.
- Ưu tiên có kinh nghiệm bán thực phẩm chức năng tại quầy
Tại Công ty cổ phần Vitamin Shoppe Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH theo quy định Công ty
- Được hưởng chế độ phúc lợi các ngày 30/4, 1/5, tết dương lịch, tết âm ..vv..
- Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng mềm theo yêu cầu công việc
- Được tham ra vào các chương trình hoạt động teambuilding, du lịch của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vitamin Shoppe Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
