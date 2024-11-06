Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty cổ phần Vitamin Shoppe Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty cổ phần Vitamin Shoppe Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Vitamin Shoppe Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty cổ phần Vitamin Shoppe Việt Nam

Dược sĩ/Bán thuốc

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công ty cổ phần Vitamin Shoppe Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: MG Hà Đông, số 938 Quang Trung, Yên Nghĩa, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tư vấn và tặng hộp quà sản phẩm sản phẩm thuốc hỗ trợ các nhóm bệnh lý, được nhập khẩu độc quyền từ Hoa Kỳ
- Tiếp cận khách hàng khi đến làm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô để tư vấn và sử dụng các sản phẩm thuốc hỗ trợ các bênh lý được nhập khẩu độc quyền từ Hoa Kỳ.
- Nắm vững các thông tin về hàng hóa: Nguồn gốc, quy cách, bao bì, công dụng và đặc tính nổi bật.
- Nắm bắt và tư vấn đầy đủ các chương trình khuyến mãi
- Tư vấn cho khách hàng theo đúng quy trình tư vấn của công ty.
- Hỗ trợ khách hàng đóng gói, giao hàng theo yêu cầu của khách hàng.
- Thực hiện giải quyết thỏa đáng các khiếu nại của khách hàng về giá, sản phẩm, chương trình khuyến mãi và các vấn đề khác nằm trong phạm vi giải quyết theo quy định của công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên từ độ tuổi 26-40 tuổi
- Nam/Nữ ngoại hình ưu nhìn, thân thiện
- Thực hiện giải quyết thỏa đáng các khiếu nại của khách hàng về giá, sản phẩm, chương trình khuyến mãi và các vấn đề khác nằm trong phạm vi giải quyết theo quy định của công ty.
- Thanh toán cho khách hàng, cập nhật đầy đủ thông tin bán hàng trên hệ thống
- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên, các ngành nghề y dược, điều dưỡng...
- Kĩ năng giao tiếp tốt, giọng nói lưu loát, truyền cảm.
- Ưu tiên có kinh nghiệm bán thực phẩm chức năng tại quầy

Tại Công ty cổ phần Vitamin Shoppe Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: Lương CB 7 triệu + phụ cấp ăn trưa + thưởng % doanh thu cửa hàng
- Tham gia BHXH theo quy định Công ty
- Được hưởng chế độ phúc lợi các ngày 30/4, 1/5, tết dương lịch, tết âm ..vv..
- Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng mềm theo yêu cầu công việc
- Được tham ra vào các chương trình hoạt động teambuilding, du lịch của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vitamin Shoppe Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Vitamin Shoppe Việt Nam

Công ty cổ phần Vitamin Shoppe Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-duoc-si-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job243215
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Hạn nộp: 08/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 10/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Hạn nộp: 08/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 10/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN HEFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HEFA
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CAREACE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN NANO INDUSTRY ĐĂNG QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NANO INDUSTRY ĐĂNG QUANG
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HƯNG NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HƯNG NGUYÊN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Ecopath Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH Ecopath Việt Nam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC 3P PHARMACY 6 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC 3P PHARMACY 6
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STAR
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NACOPHARM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NACOPHARM
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SANTAFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SANTAFA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Công Nghệ Cao Fda làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Công Nghệ Cao Fda
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Famsun Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Công Ty TNHH Famsun Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 1,000 USD Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS
750 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Manaco Manufacture And Distribution JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Manaco Manufacture And Distribution JSC
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần ZME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Công Ty Cổ Phần ZME
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc ITECHWX COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ITECHWX COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Công Ty TNHH PNK
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Bconduct., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD Bconduct., Ltd
800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 100 USD Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings
100 - 100 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc TNT Medical - Trust Matters làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu TNT Medical - Trust Matters
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm