Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM Pro Company

Dược sĩ/Bán thuốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM Pro Company

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Thái Nguyên

- Vĩnh Phúc ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu kinh doanh của đội nhóm, cá nhân do Công ty đề ra
- Triển khai, giám sát, quản lý đội ngũ trình dược viên OTC được phân công
- Thực hiện tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới
- Xây dựng tuyến bán hàng cho trình dược viên, quản lý danh sách khách hàng, lịch làm việc
- Kèm cặp, hướng dẫn trình dược làm việc ngoài thị trường, tháo gỡ những vướng mắc trong công việc hàng ngày
- Hỗ trợ, xử lý kịp thời hoạt động bán hàng của đội ngũ trình dược phụ trách
- Theo dõi, hỗ trợ trình dược viên hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, khai thác khách hàng mới
- Truyền đạt thông tin đầy đủ, nhanh chóng, chính xác về chủ trương, chính sách, quy định của Công ty, Chi Nhánh cho đội ngũ quản lý
- Thực hiện báo cáo theo quy định về: kết quả kinh doanh, khách hàng, chất lượng dịch vụ bán hàng, đội ngũ
- Cập nhật, thu thập thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng, đối tác
- Phối hợp chặt chẽ với bộ phận giao hàng nhằm đảm bảo hàng được giao đầy đủ, đúng giá và đúng thời hạn
- Tham gia đánh giá khen thưởng, kỷ luật ...đối với đội ngũ phụ trách
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp quản lý

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành liên quan

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Cạnh Tranh (CB + Phụ cấp + Thưởng) ( từ 15-30tr)
- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định luật Lao động, Công ty
- Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết trong năm
- Thưởng theo kết quả kinh doanh theo quý, năm của Công ty
- Tham gia các khóa đào tạo huấn luyện phát triển kỹ năng
- Du lịch, teambuilding hàng năm
- Cơ hội được làm việc trong môi trường thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM Pro Company

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 31 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6 , Quận 3, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

