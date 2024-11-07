Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

- Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu kinh doanh của đội nhóm, cá nhân do Công ty đề ra

- Triển khai, giám sát, quản lý đội ngũ trình dược viên OTC được phân công

- Thực hiện tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới

- Xây dựng tuyến bán hàng cho trình dược viên, quản lý danh sách khách hàng, lịch làm việc

- Kèm cặp, hướng dẫn trình dược làm việc ngoài thị trường, tháo gỡ những vướng mắc trong công việc hàng ngày

- Hỗ trợ, xử lý kịp thời hoạt động bán hàng của đội ngũ trình dược phụ trách

- Theo dõi, hỗ trợ trình dược viên hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, khai thác khách hàng mới

- Truyền đạt thông tin đầy đủ, nhanh chóng, chính xác về chủ trương, chính sách, quy định của Công ty, Chi Nhánh cho đội ngũ quản lý

- Thực hiện báo cáo theo quy định về: kết quả kinh doanh, khách hàng, chất lượng dịch vụ bán hàng, đội ngũ

- Cập nhật, thu thập thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng, đối tác

- Phối hợp chặt chẽ với bộ phận giao hàng nhằm đảm bảo hàng được giao đầy đủ, đúng giá và đúng thời hạn

- Tham gia đánh giá khen thưởng, kỷ luật ...đối với đội ngũ phụ trách

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp quản lý