Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HƯNG NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BTT8 - 4 HimLam Vạn Phúc - Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Gọi điện tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng

Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng

Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm

Thực hiện các chiến dịch telesales theo kế hoạch của công ty

Ghi nhận phản hồi của khách hàng và báo cáo cho cấp trên

Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc chăm sóc khách hàng và xử lý các vấn đề liên quan

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, không nói ngọng, dễ nghe

Kỹ năng tư vấn chốt đơn

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Dược là 1 lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng

Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực y tế, dược phẩm

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Chịu được áp lực công việc cao, có tinh thần cầu tiến

Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HƯNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng theo doanh số

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng qua điện thoại và kiến thức sản phẩm

Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn như Trưởng nhóm Telesales

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định của Luật lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được đào tạo và nâng cao kiến thức về ngành Dược phẩm/ Y tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HƯNG NGUYÊN

