Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HƯNG NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HƯNG NGUYÊN
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BTT8
- 4 HimLam Vạn Phúc
- Hà Đông, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Gọi điện tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng
Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng
Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm
Thực hiện các chiến dịch telesales theo kế hoạch của công ty
Ghi nhận phản hồi của khách hàng và báo cáo cho cấp trên
Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc chăm sóc khách hàng và xử lý các vấn đề liên quan
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, không nói ngọng, dễ nghe
Kỹ năng tư vấn chốt đơn
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Dược là 1 lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng
Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực y tế, dược phẩm
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Chịu được áp lực công việc cao, có tinh thần cầu tiến
Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HƯNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng theo doanh số
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng qua điện thoại và kiến thức sản phẩm
Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn như Trưởng nhóm Telesales
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước
Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định của Luật lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được đào tạo và nâng cao kiến thức về ngành Dược phẩm/ Y tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HƯNG NGUYÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
