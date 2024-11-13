Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 363 Kim Mã, Ba Đình ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Chào đón, tư vấn, khai thác nhu cầu khách hàng

Hỗ trợ tư vấn, cắt liều, bán các loại thuốc điều trị bệnh cho khách hàng

Hỗ trợ vệ sinh nhà thuốc, bảo quản, sắp xếp hàng hóa

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của dược sĩ chính

Yêu Cầu Công Việc

Đã tốt nghiệp hoặc đang theo học các chuyên ngành liên quan đến Dược

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Giao tiếp nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia quá trình vận hành tại Nhà thuốc.

Có cơ hội tham gia các buổi training ,nâng cao kiến thức chuyên môn.

Có lộ trình ,cơ hội phát triển năng lực bản thân ,có cơ hội nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức của Hệ thống Nhà thuốc HKCare

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE

