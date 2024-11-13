Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 363 Kim Mã, Ba Đình ...và 3 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận
Chào đón, tư vấn, khai thác nhu cầu khách hàng
Hỗ trợ tư vấn, cắt liều, bán các loại thuốc điều trị bệnh cho khách hàng
Hỗ trợ vệ sinh nhà thuốc, bảo quản, sắp xếp hàng hóa
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của dược sĩ chính
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp hoặc đang theo học các chuyên ngành liên quan đến Dược
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Giao tiếp nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Giao tiếp nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia quá trình vận hành tại Nhà thuốc.
Có cơ hội tham gia các buổi training ,nâng cao kiến thức chuyên môn.
Có lộ trình ,cơ hội phát triển năng lực bản thân ,có cơ hội nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức của Hệ thống Nhà thuốc HKCare
Có cơ hội tham gia các buổi training ,nâng cao kiến thức chuyên môn.
Có lộ trình ,cơ hội phát triển năng lực bản thân ,có cơ hội nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức của Hệ thống Nhà thuốc HKCare
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI