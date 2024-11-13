Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE

Dược sĩ/Bán thuốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 363 Kim Mã, Ba Đình ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Chào đón, tư vấn, khai thác nhu cầu khách hàng
Hỗ trợ tư vấn, cắt liều, bán các loại thuốc điều trị bệnh cho khách hàng
Hỗ trợ vệ sinh nhà thuốc, bảo quản, sắp xếp hàng hóa
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của dược sĩ chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp hoặc đang theo học các chuyên ngành liên quan đến Dược
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Giao tiếp nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia quá trình vận hành tại Nhà thuốc.
Có cơ hội tham gia các buổi training ,nâng cao kiến thức chuyên môn.
Có lộ trình ,cơ hội phát triển năng lực bản thân ,có cơ hội nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức của Hệ thống Nhà thuốc HKCare

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM HKCARE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 15, Ngách 3/29, Ngõ 3, Phố Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

