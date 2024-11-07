Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đường Bình Than, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Bán hàng và tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc cho khách hàng;
Sắp xếp, kiểm nhập thuốc;
Báo cáo doanh số bán hàng cuối ngày cho nhà thuốc;
Sắp xếp trưng bày hàng hoá đúng quy định theo quầy/tủ
Vệ sinh quầy kệ, khu vực bán hàng theo lịch phân công.
Thực hiện các công việc do cán bộ quản lý phân công.
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 21 tuổi trở lên, ngoại hình ưa nhìn;
Tốt nghiệp chuyên ngành Dược Cao đẳng trở lên tại các trường đào tạo Dược;
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Khoa Dược bệnh viện hoặc Nhà thuốc;
Khả năng giao tiếp, tương tác với Khách hàng;
Cẩn thận, trung thực;
Có thể làm việc xoay ca theo lịch của Nhà thuốc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7tr - 10tr (Lương cứng + %doanh số)
Thời gian làm việc linh động, nghỉ 01 ngày/Tuần
Hỗ trợ xác nhận quá trình làm việc tại nhà thuốc để làm CCHN
Có ngày nghỉ phép/năm, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết theo Quy chế chung của Công ty
Được kýHợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các chế độ về BHYT, BHXH, BHTN,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
