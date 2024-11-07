Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Bình Than, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Bán hàng và tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc cho khách hàng;

Sắp xếp, kiểm nhập thuốc;

Báo cáo doanh số bán hàng cuối ngày cho nhà thuốc;

Sắp xếp trưng bày hàng hoá đúng quy định theo quầy/tủ

Vệ sinh quầy kệ, khu vực bán hàng theo lịch phân công.

Thực hiện các công việc do cán bộ quản lý phân công.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 21 tuổi trở lên, ngoại hình ưa nhìn;

Tốt nghiệp chuyên ngành Dược Cao đẳng trở lên tại các trường đào tạo Dược;

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Khoa Dược bệnh viện hoặc Nhà thuốc;

Khả năng giao tiếp, tương tác với Khách hàng;

Cẩn thận, trung thực;

Có thể làm việc xoay ca theo lịch của Nhà thuốc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7tr - 10tr (Lương cứng + %doanh số)

Thời gian làm việc linh động, nghỉ 01 ngày/Tuần

Hỗ trợ xác nhận quá trình làm việc tại nhà thuốc để làm CCHN

Có ngày nghỉ phép/năm, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết theo Quy chế chung của Công ty

Được kýHợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các chế độ về BHYT, BHXH, BHTN,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin