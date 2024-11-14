Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Ecopath Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Ecopath Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công Ty TNHH Ecopath Việt Nam

Dược sĩ/Bán thuốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công Ty TNHH Ecopath Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 37 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Giới thiệu đến khách hàng các chương trình, chính sách ưu đãi của Công ty giúp khách hàng thấy được lợi ích từ việc sử dụng sản phẩm.
Gọi điện cho khách hàng thăm hỏi khi khách hàng dùng sản phẩm. Giải quyết kịp thời các khiếu nại của khách hàng 1 cách hiệu quả và linh hoạt. Theo dõi sát sao những yêu cầu chưa được giải quyết của khách. Trả lời câu hỏi và giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách tự tin.
Chuyển đơn hàng cho bộ phận liên quan lập đơn hàng và chuyển đơn hàng đến cho khách nhanh chóng, kịp thời, chính xác.
Với khách hàng đang sử dụng sản phẩm của Công ty lên lịch chăm sóc, gọi điện đúng kịp thời để nắm bắt được tình hình sử dụng sản phẩm của khách hàng, đánh giá mức độ hài lòng của khách.
Tư vấn và giải đáp các thắc mắc trong quá trình sử dụng sản phẩm giúp khách hàng tin tưởng, yêu thích và có nhu cầu sử dụng tiếp sản phẩm.
Hàng ngày lập báo cáo nguồn khách hàng và danh sách khách hàng gửi phụ trách phòng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên - Ưu tiên các bạn làm ngành dược, y tế, CSKH, Bảo hiểm
Chấp nhận sinh viên mới ra trường, ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Yêu thích làm việc trong lĩnh vực dược phẩm, sức khỏe và bán hàng.
Giọng nói truyền cảm, không nói ngọng, giọng địa phương, có khả năng tư vấn, giới thiệu, thuyết phục khách hàng tốt.
Có khả năng giao tiếp tốt, kiên nhẫn trong công việc.
Tác phong nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, tinh thần ham học hỏi, nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi.
Chịu được áp lực cao và trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty TNHH Ecopath Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 triệu - trên 15 triệu (Lương cứng 7tr + Thưởng DS), thưởng lương tháng 13, chế độ sinh nhật, thưởng các ngày Lễ Tết.
Sếp điều hành từ xa, được chủ động sáng tạo và làm việc.
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, tích cực.
Được cung cấp máy tính khi làm việc, điện thoại hotline.
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng Sale và các chương trình đào tạo của công ty.
Teambuilding, Du lịch Công ty hằng năm.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và nghỉ các ngày lễ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ecopath Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Ecopath Việt Nam

Công Ty TNHH Ecopath Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa ADG, số 37 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

