Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm

Dược sĩ/Bán thuốc

Kiểm tra, đối chiếu phiếu lĩnh thuốc hàng ngày của khoa Dược

Tham gia kiểm kê hàng tháng ở Khoa Dược và các khoa phòng

Kiểm soát, quản lý hóa đơn, bàn giao chứng từ kiểm nhập với phòng kế toán

Kiểm tra công tác bảo quản, sắp xếp, các nội dung FMS5 và các sổ sách quản lý dược tại khoa phòng theo phân công

Quản lý tủ trực khoa phòng theo phân công: sắp xếp, bảo quản, quản lý tồn kho, ghi chép nhiệt độ độ ẩm...

Lập phiếu lĩnh bù tủ trực, phiếu lĩnh thường quy, đột xuất, phiếu hoàn trả thuốc/ hóa chất tại các khu vực điều trị người bệnh nội trú

Nhận hoàn trả, kiểm soát thuốc biệt trữ và theo dõi trả vỏ từ khoa phòng

Kiểm nhập hàng, ghi chép và lưu trữ sổ sách, chứng từ đúng, đủ theo quy trình quy định

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành dược

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc trong lĩnh vực Dược (ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương)

Tận tâm, trung thực, có trách nhiệm, có tinh thần học hỏi

Có khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực cao

Làm việc trong ngắn hạn

Được Hưởng

Thu nhập theo năng lực; Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

Thưởng tháng lương 13; Mua thêm gói Bảo hiểm PVI theo cấp CBNV

Chính sách phúc lợi ưu việt với các quyền lợi ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình.

Chính sách ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm,...thuộc Tập đoàn Vingroup với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.