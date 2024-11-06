Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
50 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Thuận: Phước Long ...và 5 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Tư vấn, cắt liều và chăm sóc khách hàng.
Giữ nhà thuốc sạch sẽ, ngăn nắp, sắp xếp hàng hóa đúng vị trí.
Quản lý dược phẩm theo lô/date và tài sản trong nhà thuốc.
Tuân thủ luật quy định của công ty và ngành dược.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ tốt nghiệp Dược từ Cao đẳng trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm
Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
Không yêu cầu kinh nghiệm
Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Thì Được Hưởng Những Gì
Điều chỉnh lương định kỳ theo năng lực.
Chính sách thưởng/hoa hồng hấp dẫn và đa dạng.
Được đào tạo nâng cao chuyên ngành bán lẻ dược.
Được đào tạo kỹ năng quản lý trong ngành bán lẻ.
Cơ hội thăng tiến nhanh tại chuỗi nhà thuốc quy mô tại Việt Nam.
Môi trường làm việc hiện đại, năng động, trẻ trung.
Cùng nhiều phúc lợi hấp dẫn khác.
Chính sách thưởng/hoa hồng hấp dẫn và đa dạng.
Được đào tạo nâng cao chuyên ngành bán lẻ dược.
Được đào tạo kỹ năng quản lý trong ngành bán lẻ.
Cơ hội thăng tiến nhanh tại chuỗi nhà thuốc quy mô tại Việt Nam.
Môi trường làm việc hiện đại, năng động, trẻ trung.
Cùng nhiều phúc lợi hấp dẫn khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI