Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: Phước Long ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc

Tư vấn, cắt liều và chăm sóc khách hàng.

Giữ nhà thuốc sạch sẽ, ngăn nắp, sắp xếp hàng hóa đúng vị trí.

Quản lý dược phẩm theo lô/date và tài sản trong nhà thuốc.

Tuân thủ luật quy định của công ty và ngành dược.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ tốt nghiệp Dược từ Cao đẳng trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm

Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Quyền Lợi Được Hưởng

Điều chỉnh lương định kỳ theo năng lực.

Chính sách thưởng/hoa hồng hấp dẫn và đa dạng.

Được đào tạo nâng cao chuyên ngành bán lẻ dược.

Được đào tạo kỹ năng quản lý trong ngành bán lẻ.

Cơ hội thăng tiến nhanh tại chuỗi nhà thuốc quy mô tại Việt Nam.

Môi trường làm việc hiện đại, năng động, trẻ trung.

Cùng nhiều phúc lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển

