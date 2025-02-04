Tuyển Event Marketing CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH) làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Event Marketing Tại CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH)
- Thừa Thiên Huế: 07 Lê Hồng Phong, Phú Nhuận, TP Huế
Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch, ngân sách và triển khai các sự kiện, hoạt động, gameshow...với cả 2 hình thức online và offline nhằm đạt được KPI cũng như mục tiêu truyền thông và kinh doanh
Lên ý tưởng & kế hoạch & ngân sách tổ chức các sự kiện và hoạt động online
Trực tiếp phụ trách triển khai các hạng mục tổ chức đảm bảo đạt KPI và theo ngân sách đã đề ra
Kết nối và hợp tác với các diễn giả và KOL để phục vụ mục đích tổ chức sự kiện
Tìm kiếm và đề xuất nhà thầu / nhà cung cấp phù hợp để cùng triển khai sự kiện. Theo sát công việc của các nhà thầu / nhà cung cấp nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và sản phẩm cung cấp trong chương trình sự kiện.
Tổ chức sự kiện theo kế hoạch và ngân sách đã được duyệt
Chịu trách nhiệm về chất lượng & sự thành công của sự kiện / hoạt động
Tổng hợp báo cáo và đánh giá hiệu quả chương trình
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm ở các mảng thời trang, xã hội, thị trường, mua sắm
Kinh nghiệm 1-2 năm trở lên tổ chức sự kiện (bao gồm sự kiện online và offline): hội thảo, hội nghị, gameshow, các cuộc thi....
Kinh nghiệm tổ chức sự kiện hội thảo từ 50 người trở lên
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc
Kỹ năng tiếng anh và tin học thành thạo
Tại CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH) Thì Được Hưởng Những Gì
12 ngày phép/năm
Thưởng các dịp lễ, Tết
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Cung cấp laptop và thiết bị làm việc
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và do công ty chi trả toàn bộ
Chính sách phúc lợi: du lịch, lương thưởng theo quy định của công ty
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH)
