Tuyển Event Marketing CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH) làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: 07 Lê Hồng Phong, Phú Nhuận, TP Huế

Lập kế hoạch, ngân sách và triển khai các sự kiện, hoạt động, gameshow...với cả 2 hình thức online và offline nhằm đạt được KPI cũng như mục tiêu truyền thông và kinh doanh

Lên ý tưởng & kế hoạch & ngân sách tổ chức các sự kiện và hoạt động online

Trực tiếp phụ trách triển khai các hạng mục tổ chức đảm bảo đạt KPI và theo ngân sách đã đề ra

Kết nối và hợp tác với các diễn giả và KOL để phục vụ mục đích tổ chức sự kiện

Tìm kiếm và đề xuất nhà thầu / nhà cung cấp phù hợp để cùng triển khai sự kiện. Theo sát công việc của các nhà thầu / nhà cung cấp nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và sản phẩm cung cấp trong chương trình sự kiện.

Tổ chức sự kiện theo kế hoạch và ngân sách đã được duyệt

Chịu trách nhiệm về chất lượng & sự thành công của sự kiện / hoạt động

Tổng hợp báo cáo và đánh giá hiệu quả chương trình

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành marketing hoặc truyền thông

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm ở các mảng thời trang, xã hội, thị trường, mua sắm

Kinh nghiệm 1-2 năm trở lên tổ chức sự kiện (bao gồm sự kiện online và offline): hội thảo, hội nghị, gameshow, các cuộc thi....

Kinh nghiệm tổ chức sự kiện hội thảo từ 50 người trở lên

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc

Kỹ năng tiếng anh và tin học thành thạo

Phụ cấp: ăn trưa, trang phục hàng tháng

12 ngày phép/năm

Thưởng các dịp lễ, Tết

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Cung cấp laptop và thiết bị làm việc

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và do công ty chi trả toàn bộ

Chính sách phúc lợi: du lịch, lương thưởng theo quy định của công ty

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.