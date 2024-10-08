Tuyển Game Designer thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Game Designer thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, tòa MacPlaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu các ý tưởng game mới, thị trường và xu hướng chơi game của người chơi. Thiết kế kịch bản game mobile đầy đủ chi tiết về tính năng, nội dung, level, giao diện, âm thanh.... Tham gia vào quá trình phân tích, đánh giá, cân bằng game. Phối hợp cùng các thành viên khác của dự án để thực hiện hóa các ý tưởng trở thành sản phẩm thực tế
Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực tế tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các dòng midcore và mạnh về level design. Thích chơi game, am hiểu về game, đặc biệt là mobile game. Nắm bắt được nhu cầu và xu thế của người chơi game, có tầm nhìn, định hướng được dòng sản phẩm theo thị trường. Có tư duy logic, kỹ năng viết và thuyết trình tốt Thành thạo Excel Có khả năng chủ động giải quyết vấn đề, làm việc độc lập, theo nhóm, chịu được áp lực công việc. Nhiệt tình, có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực tế tại vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các dòng midcore và mạnh về level design.
Thích chơi game, am hiểu về game, đặc biệt là mobile game. Nắm bắt được nhu cầu và xu thế của người chơi game, có tầm nhìn, định hướng được dòng sản phẩm theo thị trường.
Có tư duy logic, kỹ năng viết và thuyết trình tốt
Thành thạo Excel
Có khả năng chủ động giải quyết vấn đề, làm việc độc lập, theo nhóm, chịu được áp lực công việc.
Nhiệt tình, có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng OKR team, thưởng lễ tết, chia sẻ lợi nhuận... mức thu nhập hàng năm dao động từ 18-20 tháng lương. Cơ hội cùng làm việc với đội ngũ kỹ thuật xuất sắc để phát triển hệ thống cho hàng triệu người dùng. Cơ hội giải quyết các nhiệm vụ đa dạng và có tính thách thức cao. Môi trường làm việc rất cởi mở, thân thiện. Mức lương cạnh tranh, điều chỉnh hàng năm. Trang bị công cụ làm việc hiện đại, đáp ứng đầy đủ cho các yêu cầu công việc. Thưởng cho các ngày nghỉ lễ, tết, quà sinh nhật. Du lịch cùng công ty, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Teambuilding hàng quý... CLB bóng bàn, bi-lac, Bi-a, bóng đá, liên quân, máu... Thời gian làm việc: Full- time Thứ 2- Thứ 6
Thưởng OKR team, thưởng lễ tết, chia sẻ lợi nhuận... mức thu nhập hàng năm dao động từ 18-20 tháng lương.
Cơ hội cùng làm việc với đội ngũ kỹ thuật xuất sắc để phát triển hệ thống cho hàng triệu người dùng.
Cơ hội giải quyết các nhiệm vụ đa dạng và có tính thách thức cao.
Môi trường làm việc rất cởi mở, thân thiện.
Mức lương cạnh tranh, điều chỉnh hàng năm.
Trang bị công cụ làm việc hiện đại, đáp ứng đầy đủ cho các yêu cầu công việc.
Thưởng cho các ngày nghỉ lễ, tết, quà sinh nhật.
Du lịch cùng công ty, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Teambuilding hàng quý...
CLB bóng bàn, bi-lac, Bi-a, bóng đá, liên quân, máu...
Thời gian làm việc: Full- time Thứ 2- Thứ 6
Thời gian làm việc
:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame

Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tầng 6, toà nhà Zen Tower số 12 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

