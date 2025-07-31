Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY LONG HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VP cty tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Triển khai thi công, lắp đặt hệ thống PCCC, thông gió & hút khói tại công trường.

- Lập hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ thanh toán.

- Triển khai bản vẽ shopdrawing phục vụ thi công.

- Bóc tách khối lượng, kiểm soát chất lượng và tiến độ thi công.

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan.

- Đi công tác theo sự điều động của Ban Giám

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng dân dụng, Cấp thoát nước, HVAC, Cơ điện hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm làm việc trong lĩnh vực PCCC.

- Kiến thức: Hiểu rõ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn PCCC.

- Kỹ năng:

+Thành thạo AutoCAD, Word, Excel.

+ Có khả năng làm việc độc lập, nhanh nhẹn, tư duy tốt.

+ Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần cầu tiến trong công việc.

- Độ tuổi: 23 - 35 tuổi.

- Ưu tiên: Ứng viên biết lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY LONG HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 15-25 triệu

- Chế độ đãi ngộ đầy đủ theo quy định của Nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN).

- Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

- Lương tháng thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY LONG HẢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin