Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa New City Lai Xá, Hoài Đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, lập chứng từ, kiểm soát chứng từ kế toán.

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán

- Theo dõi và kiểm soát công tác bán cho thuê của căn hộ: theo dõi doanh thu, số tiền đã thu, phải thu theo tiến độ thanh toán trong hợp đồng thuê, tính tiền sử dụng đất phân bổ cho căn hộ….

- Theo dõi và kiểm soát công tác bán cho thuê của dự án: theo dõi doanh thu, số tiền đã thu, phải thu theo tiến độ thanh toán trong hợp đồng thuê, tính tiền sử dụng đất phân bổ cho đất thuê….

- Theo dõi chi tiết doanh thu, chi phí thi công của từng dự án, công trình.

- Theo dõi công nợ

- Tập hợp chi phí và tính giá thành của dự án.

- Lập Báo cáo tài chính.

- Hỗ trợ lập hồ sơ vay vốn

- Kê khai, quyết toán thuế, BHXH.

- Giải trình hồ sơ với cơ quan thuế, BHXH khi có phát sinh

- Các công việc phát sinh theo yêu cầu của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Có khả năng làm việc độc lập và nhóm

- Giao tiếp tốt, Kĩ năng tư duy logic tốt, trách nhiệm cao

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Fast; Misa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Review tăng lương 1 lần/năm

- Được hỗ trợ ngân sách, con người để thực hiện những ý tưởng mới, quy trình mới;

- Môi trường làm việc trẻ trung, cởi mở, nhiệt huyết, năng động;

- Được đóng BHXH sau thử việc, ký HĐLĐ chính thức;

- Được du lịch hàng năm 1-2 lần, nghỉ lễ tết theo chính sách của nhà nước.

- Thưởng lễ tết đầy đủ, thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Công ty không nợ lương, không chậm lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

