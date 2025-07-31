Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DIGINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Office, Vinhomes West Point - Đường Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp xúc và tìm kiếm khách hàng để xúc tiến các dự án về viễn thông trong mảng phát triển thuê bao và gói cước;

- Lên kế hoạch triển khai các dự án đó với khách hàng;

- Nghiên cứu thị trường về lĩnh vực Viễn thông để lên kế hoạch marketing và chính sách các gói sản phẩm phù hợp với chiến lược kinh doanh;

- Xây dựng, tổ chức, điều hành, đánh giá hoạt động kênh phân phối trong khu vực;

- Chịu trách nhiệm với BLĐ về hiệu quả kinh doanh và doanh thu;

- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường trong và ngoài nước ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại, Ngoại thương, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin.

Kinh nghiệm:

- Có kinh nghiệm bán hàng mô hình B2B, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý, phát triển kênh bán hàng trong lĩnh vực viễn thông, hạ tầng xây dựng, giải pháp tích hợp, công nghệ thông tin hoặc tương tự.

- Ưu tiên ứng viên có 02 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương trong các công ty triển khai tích hợp hệ thống CNTT.

Kỹ năng:

- Có khả năng lập, theo dõi và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo định kỳ, kỹ năng quản lý, hiểu biết sản phẩm.

- Có khả năng thuyết trình, thương lượng, đàm phán tốt;

- Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề và giao tiếp hiệu quả.

- Chịu được áp lực công việc, chỉ tiêu doanh số.

- Có khả năng thu hút, tổ chức, quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên. Kỹ năng lãnh đạo, điều hành, tổ chức công việc tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DIGINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thoả thuận khi Phỏng vấn.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và Quy định của Công ty (ngày Lễ Tết, Sinh nhật, ...).

- Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên

như: Nghỉ mát, Team Building, ...

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

- Cơ hội thăng tiến đối với nhân sự tâm huyết, mong muốn gắn bó lâu dài.

- Học hỏi được nhiều kỹ năng cần thiết với nhưng người chưa có kinh nghiệm làm việc.

- Được đào tạo bài bản trong công việc.

- Ký HĐLĐ và đóng BHXH sau khi kết thúc thời gian thử việc.

