Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom
Ngày đăng tuyển: 31/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A309 Tháp the manor,Phường Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý, cập nhật và phát triển nội dung trên:
o Website công ty
o Các trang thương mại điện tử/bán hàng
o Fanpage và các kênh mạng xã hội
· Lên ý tưởng và triển khai các chương trình quảng cáo, kế hoạch truyền thông nhằm thúc đẩy doanh số và nhận diện thương hiệu.
· Chịu trách nhiệm hình ảnh, nội dung quảng bá, video, bài viết,… theo từng chiến dịch.
· Thực hiện và tối ưu SEO để nâng cao thứ hạng website.
· Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng kế hoạch marketing phù hợp với chiến lược kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí Marketing, Truyền thông, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ là một lợi thế.
· Có tư duy sáng tạo, khả năng tự lên kế hoạch và triển khai hiệu quả.
· Trung thực, chủ động, trách nhiệm và chịu được áp lực.
· Ưu tiên ứng viên có khả năng viết nội dung tốt, hiểu về SEO, quảng cáo Facebook/Google.

Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 đến 12.000.000 VNĐ/tháng
· Hoa hồng KHÔNG GIỚI HẠN theo hiệu quả công việc, doanh số tăng – thu nhập tăng!
· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đề cao sự trung thực và hiệu quả.
· Có cơ hội phát triển kỹ năng toàn diện trong lĩnh vực Marketing và Kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom

Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: B001b, tháp The Manor, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

