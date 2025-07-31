Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom
- Hà Nội: A309 Tháp the manor,Phường Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Quản lý, cập nhật và phát triển nội dung trên:
o Website công ty
o Các trang thương mại điện tử/bán hàng
o Fanpage và các kênh mạng xã hội
· Lên ý tưởng và triển khai các chương trình quảng cáo, kế hoạch truyền thông nhằm thúc đẩy doanh số và nhận diện thương hiệu.
· Chịu trách nhiệm hình ảnh, nội dung quảng bá, video, bài viết,… theo từng chiến dịch.
· Thực hiện và tối ưu SEO để nâng cao thứ hạng website.
· Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng kế hoạch marketing phù hợp với chiến lược kinh doanh.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Có tư duy sáng tạo, khả năng tự lên kế hoạch và triển khai hiệu quả.
· Trung thực, chủ động, trách nhiệm và chịu được áp lực.
· Ưu tiên ứng viên có khả năng viết nội dung tốt, hiểu về SEO, quảng cáo Facebook/Google.
Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom Thì Được Hưởng Những Gì
· Hoa hồng KHÔNG GIỚI HẠN theo hiệu quả công việc, doanh số tăng – thu nhập tăng!
· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đề cao sự trung thực và hiệu quả.
· Có cơ hội phát triển kỹ năng toàn diện trong lĩnh vực Marketing và Kinh doanh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
