Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A309 Tháp the manor,Phường Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Nhân viên Marketing

Quản lý, cập nhật và phát triển nội dung trên:

o Website công ty

o Các trang thương mại điện tử/bán hàng

o Fanpage và các kênh mạng xã hội

· Lên ý tưởng và triển khai các chương trình quảng cáo, kế hoạch truyền thông nhằm thúc đẩy doanh số và nhận diện thương hiệu.

· Chịu trách nhiệm hình ảnh, nội dung quảng bá, video, bài viết,… theo từng chiến dịch.

· Thực hiện và tối ưu SEO để nâng cao thứ hạng website.

· Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng kế hoạch marketing phù hợp với chiến lược kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí Marketing, Truyền thông, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ là một lợi thế.

· Có tư duy sáng tạo, khả năng tự lên kế hoạch và triển khai hiệu quả.

· Trung thực, chủ động, trách nhiệm và chịu được áp lực.

· Ưu tiên ứng viên có khả năng viết nội dung tốt, hiểu về SEO, quảng cáo Facebook/Google.

Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 đến 12.000.000 VNĐ/tháng

· Hoa hồng KHÔNG GIỚI HẠN theo hiệu quả công việc, doanh số tăng – thu nhập tăng!

· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đề cao sự trung thực và hiệu quả.

· Có cơ hội phát triển kỹ năng toàn diện trong lĩnh vực Marketing và Kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom

