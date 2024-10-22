Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Ninh Bình thu nhập 22 - 25 Triệu

Mức lương 22 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Kim Sơn ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 22 - 25 Triệu

Triển khai công việc ở chi nhánh được phân công trong vùng Bao quát, quản lý các hoạt động của chi nhánh: tuyển sinh, đào tạo - học vụ, kế toán, hành chính - nhân sự Lập kế hoạch tuyển sinh, marketing tháng, quý, năm và triển khai thực hiện Quản lý học vụ nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo Xây dựng và phát triển đội ngữ nhân sự tại chi nhánh: lập kế hoạch tuyển dụng tháng, quý, năm và trực tiếp tuyển dụng, đào tạo cho nhân sự Kiểm soát kế hoạch hàng ngày nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu công việc. Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước BLĐ

Với Mức Lương 22 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ cao đẳng trở lên Ưu tiên Nữ Có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản Có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, dẫn dắt đội nhóm Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có thể đi công tác

Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực + thưởng Được đóng BH đầy đủ sau 2 tháng thử việc Xét tăng lương 2 lần/năm. Lộ trình thăng tiến rõ ràng Được làm việc trong môi trường tiếng Anh năng động, chuyên nghiệp Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát Được thưởng nhân các ngày lễ, tết và các sự kiện đặc biệt của Ocean Edu. Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

