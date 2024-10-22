Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Ninh Bình thu nhập 22 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
- Ninh Bình: Kim Sơn ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 22 - 25 Triệu
Triển khai công việc ở chi nhánh được phân công trong vùng
Bao quát, quản lý các hoạt động của chi nhánh: tuyển sinh, đào tạo - học vụ, kế toán, hành chính - nhân sự
Lập kế hoạch tuyển sinh, marketing tháng, quý, năm và triển khai thực hiện
Quản lý học vụ nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo
Xây dựng và phát triển đội ngữ nhân sự tại chi nhánh: lập kế hoạch tuyển dụng tháng, quý, năm và trực tiếp tuyển dụng, đào tạo cho nhân sự
Kiểm soát kế hoạch hàng ngày nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu công việc.
Chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của chi nhánh trước BLĐ
Với Mức Lương 22 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp hệ cao đẳng trở lên
Ưu tiên Nữ
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá
Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, dẫn dắt đội nhóm
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao
Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có thể đi công tác
Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực + thưởng
Được đóng BH đầy đủ sau 2 tháng thử việc
Xét tăng lương 2 lần/năm.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được làm việc trong môi trường tiếng Anh năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát
Được thưởng nhân các ngày lễ, tết và các sự kiện đặc biệt của Ocean Edu.
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
