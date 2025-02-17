Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sữa TH
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty Cổ Phần Sữa TH

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty Cổ Phần Sữa TH

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Nghệ An, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Đọc và hiểu bản vẽ điện và điện điều khiển của nhà thầu
- Giám sát quá trình thi công lắp đặt hệ thống điện và điện điều khiển cho các dự án
- Bố trí sơ đồ máy móc thiết bị điện và điện điều khiển (layout) cho Dự án mới;
- Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu cho các công trình điện và điện điều khiển của dự án.
- Kiểm soát chi phí thực tế so với ngân sách duyệt cho các Dự án;
- Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng dự án giao

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện công nghiệp
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc mới tốt nghiệp ngành Điện công nghiệp bằng giỏi
- Có Kỹ năng giám sát lắp đặt hệ thống điện và điều khiển của nhà máy.
*** QUYỀN LỢI
- Mức lương từ 10tr- 20tr/ tháng
- Được đào tạo tại Nhà máy Sữa TH Nghĩa Đàn
- Được hưởng đầy đủ các chế độ về bảo hiểm và lương thưởng.

Tại Công Ty Cổ Phần Sữa TH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa TH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sữa TH

Công Ty Cổ Phần Sữa TH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nghĩa Bình - Nghĩa Đàn - Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

