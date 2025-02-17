Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty Cổ Phần Sữa TH
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Nghệ An, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Đọc và hiểu bản vẽ điện và điện điều khiển của nhà thầu
- Giám sát quá trình thi công lắp đặt hệ thống điện và điện điều khiển cho các dự án
- Bố trí sơ đồ máy móc thiết bị điện và điện điều khiển (layout) cho Dự án mới;
- Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu cho các công trình điện và điện điều khiển của dự án.
- Kiểm soát chi phí thực tế so với ngân sách duyệt cho các Dự án;
- Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng dự án giao
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện công nghiệp
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc mới tốt nghiệp ngành Điện công nghiệp bằng giỏi
- Có Kỹ năng giám sát lắp đặt hệ thống điện và điều khiển của nhà máy.
*** QUYỀN LỢI
- Mức lương từ 10tr- 20tr/ tháng
- Được đào tạo tại Nhà máy Sữa TH Nghĩa Đàn
- Được hưởng đầy đủ các chế độ về bảo hiểm và lương thưởng.
