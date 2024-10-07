Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Mà Cooih, Đông Giang

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc tại: Khu du lịch ST Cổng Trời Đông Giang - Thôn A Sờ, xã Mà Cooih, Đông Giang, Quảng Nam
Kiểm tra, kiểm soát và hỗ trợ các hoạt động điều hành tại các bộ phận.
Hỗ trợ các bộ phận, phòng ban trong công việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng khi được GĐ phân công;
Tổng hợp, đánh giá báo cáo tình hình hoạt động của khách sạn từ các bộ phận, phòng ban.
Tham mưu, hỗ trợ GĐ xây dựng định hướng chiến lược phát triển khách sạn, nhà hàng;
Tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện các công việc phát sinh trong KDL cho GĐ.
Thực hiện và tham gia cùng GĐ trong việc quan hệ đối ngoại;
Thực hiện và kiểm tra các văn bản, chứng từ, từ các bộ phận khác chuyển đến trước khi trình GĐ phê duyệt.
Thay mặt GĐ tham gia chỉ đạo các cuộc họp, công việc tại các bộ phận khi GĐ vắng mặt;
Thực hiện việc Chăm sóc khách hàng, các đối tác sử dụng dịch vụ tại KDL;
Chịu trách nhiệm cùng GĐ trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ tại KDL;
Xây dựng và phụ trách các kế hoạch đào tạo cho các bộ phận tại KDL;
Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
Làm việc tại: Khu du lịch ST Cổng Trời Đông Giang - Thôn A Sờ, xã Mà Cooih, Đông Giang, Quảng Nam

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý điều hành trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, Khu du lịch;
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Giao tiếp tốt, có khả năng thương lượng, đàm phán, ngọai hình dễ nhìn;
- Có kỹ năng tổ chức và quản lý tốt;
- Kỹ năng trình bày, thuyết phục hiệu quả;
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt, thông minh và nhạy bén;
- Biết lập kế hoạch, chủ động trong công việc;
- Tổ chức, sắp xếp trong công việc, chính xác, dứt khoát nhưng phải hợp lý theo thực tế;
- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Power Point, Internet...
- Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
Hỗ trợ cơm ca 3buổi/ngày; Hỗ trợ chỗ ở cho CBNV
Nghỉ 4-5 ngày/tháng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật Việt Nam
Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Tập đoàn
Có chế độ nghỉ phép thường niên 12 ngày/ năm.
Các chế độ dành cho Người lao động: Sinh nhật, hiếu hỉ, đau ốm...
Tham gia teambuilding hàng năm và nhiều hoạt động văn hoá khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 66 Nguyễn Văn Thoại

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

