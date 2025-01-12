Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ - Lâm Đồng - Bà Rịa - Vũng Tàu ...và 3 địa điểm khác, Huyện Phù Yên

Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh đơn vị taxi đạt mục tiêu kế hoạch HĐQT và Tổng Giám đốc giao;

Khai thác & sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển thị trường và khách hàng;

Quản lý, điều phối hoạt động kinh doanh taxi theo định hướng kinh doanh của Tập đoàn;

Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện hệ thống quy trình, quy định, HDCV theo các tài liệu Vận hành đã được phê duyệt;

Giải quyết những sự không phù hợp phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh taxi;

Đảm bảo các điều kiện pháp lý về Kinh doanh vận tải, chất lượng dịch vụ.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế vận tải, QTKD, ngoại thương, kinh tế hoặc các ngành liên quan;

Kinh nghiệm 03 năm ở vị trí Giám đốc đơn vị kinh doanh có hiệu quả;

Am hiểu Luật, tình hình kinh tế – xã hội tại địa phương;

Kỹ năng quản lý, điều hành, hoạch định, tổ chức công việc; xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh hiệu quả;

Điềm tĩnh, gương mẫu, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm;

Năng động, chịu thử thách, chấp nhận đi công tác;

Sức khỏe tốt.

Thu nhập hấp dẫn cùng nhiều khoản thưởng theo năng lực.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Đào tạo chuyên sâu để phát triển kỹ năng và tư duy (chuyên môn).

Phúc lợi toàn diện: BHXH, BHYT, nghỉ phép, phụ cấp tiền cơm trưa, chế độ phúc lợi khác (ốm đau, thai sản, hiếu/hỷ,...) .

Văn hóa sáng tạo và đoàn kết, đề cao tinh thần đồng đội và phát huy tiềm năng từng cá nhân.

