Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 35 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long

Mức lương
Từ 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tòa nhà Taiyo, 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Từ 35 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Quản lý hoạt động chung của công ty bao gồm công tác kế hoạch, tiến độ, phân giao công việc và giám sát thực hiện các phòng ban, bộ phận đảm bảo vận hành, phát triển bộ máy của công ty.
• Kiểm soát tình hình hoạt động bao gồm tất cả các mặt: hồ sơ tài liệu, tiến độ hiện trường.
• Chủ trì trong tổ chức nghiệm thu công trình, kiểm tra khối lượng, quyết toán công trình thi công.
• Làm việc với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan về pháp lý liên quan hoạt động của công ty trong đó tập trung chủ yếu liên quan mảng đầu tư, xây dựng các công trình bất động sản.
• Tổ chức điều hành, triển khai thực hiện với vai trò tổ chức, quản lý của tổng thầu thi công; điều hành thi công xây lắp, quản lý hồ sơ kỹ thuật; tổ chức nghiệm thu công trình, kiểm tra khối lượng, quyết toán công trình thi công.
• Tìm kiếm các công trình, gói thầu cho doanh nghiệp.
• Xây dựng phát triển các mối quan hệ hậu thuẫn: cho hoạt động kinh doanh, các quan hệ đối tác tiềm năng và củng cố quan hệ đối ngoại.
• Trình bày báo cáo rõ ràng và đúng hạn cho ban giám đốc, trình bày các đề xuất cho ban giám đốc duyệt.
• Tổ chức, điều hành: đánh giá các hoạt động SXKD của các phòng ban Công ty theo định kỳ.

Với Mức Lương Từ 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

