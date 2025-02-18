Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 35 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Quản lý hoạt động chung của công ty bao gồm công tác kế hoạch, tiến độ, phân giao công việc và giám sát thực hiện các phòng ban, bộ phận đảm bảo vận hành, phát triển bộ máy của công ty.

• Kiểm soát tình hình hoạt động bao gồm tất cả các mặt: hồ sơ tài liệu, tiến độ hiện trường.

• Chủ trì trong tổ chức nghiệm thu công trình, kiểm tra khối lượng, quyết toán công trình thi công.

• Làm việc với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan về pháp lý liên quan hoạt động của công ty trong đó tập trung chủ yếu liên quan mảng đầu tư, xây dựng các công trình bất động sản.

• Tổ chức điều hành, triển khai thực hiện với vai trò tổ chức, quản lý của tổng thầu thi công; điều hành thi công xây lắp, quản lý hồ sơ kỹ thuật; tổ chức nghiệm thu công trình, kiểm tra khối lượng, quyết toán công trình thi công.

• Tìm kiếm các công trình, gói thầu cho doanh nghiệp.

• Xây dựng phát triển các mối quan hệ hậu thuẫn: cho hoạt động kinh doanh, các quan hệ đối tác tiềm năng và củng cố quan hệ đối ngoại.

• Trình bày báo cáo rõ ràng và đúng hạn cho ban giám đốc, trình bày các đề xuất cho ban giám đốc duyệt.

• Tổ chức, điều hành: đánh giá các hoạt động SXKD của các phòng ban Công ty theo định kỳ.