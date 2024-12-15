Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần DeVyt làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Khu Tầm Vông, Thị Trấn Phong Châu, Phù Ninh, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tham mưu cho Ban lãnh đạo về chiến lược và kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty:

- Xây dựng, tham mưu cho Ban lãnh đạo chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn khách hàng và các sản phẩm kinh doanh, triển khai và kiểm soát việc thực hiện chiến lược.

- Tham gia nghiên cứu thị trường đề xuất ý tưởng, phương án kinh doanh cho các sản phẩm

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ và tham mưu trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty.

- Quản lý chi phí và đảm bảo thực hiện mục tiêu được giao

2. Quản lý, thực hiện hoạt động kinh doanh/marketing của Công ty

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng/quý/năm

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ kinh doanh

- Xác định thị trường, khách hàng mục tiêu

- Triển khai hoạt động bán hàng qua các kênh

- Quản lý, phân công công việc, hướng dẫn, đào tạo các nhân viên

3. Phối hợp với ban lãnh đạo đơn vị thành viên trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, và đánh giá hiệu quả kinh doanh từng thời điểm và đưa ra các giải pháp.

4. Quản lý nguồn nhân lực của đơn vị: lập kế hoạch nhân sự, tham gia tuyển dụng để đảm bảo chất lượng nhân lực, phát triển kiến thức/kinh nghiệm/thái độ làm việc cho nhân viên, động viên thường xuyên và đánh giá định kỳ thành tích của nhân viên.

5. Đề xuất các chính sách, lập và cải tiến các thủ tục, quy định, quy trình cần thiết về hoạt động kinh doanh.

6. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức chuyên môn

- Đại học trở lên các chuyên ngành về kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing,...

- Giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

- Có kinh nghiệm xây dựng, triển khai các chiến lược kinh doanh.

- Nắm rõ các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty

Kỹ năng công việc

- Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch: xuất sắc

- Thuyết phục, đàm phán, tạo ảnh hưởng: xuất sắc

- Tạo và duy trì các mối quan hệ: giỏi

- Ra quyết định: nhanh, chính xác

Lưu ý đặc biệt

- Cẩn trọng, quyết đoán, mẫn cán, nghiêm khắc và mềm mỏng khi cần

- Có khả năng xử lý song song nhiều vấn đề

- Có tư duy logic tốt

- Vẻ ngoài và thực chất đáng tin cậy, tạo sự tin tưởng và an tâm khi chia sẻ thông tin

- Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực giấy

Tại Công ty Cổ phần DeVyt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc: Thử việc 2 tháng

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến thứ 7.

- Cơ hội huấn luyện: Công ty tạo điều kiện để CBNV tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ.

- Đồng nghiệp: Hòa đồng, thân thiện, hỗ trợ trong quá trình làm việc

- Ngày nghỉ:

Phúc lợi:

Cách Thức Ứng Tuyển

