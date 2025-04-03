Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 40 - 60 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
- Đà Nẵng: 386 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Quận Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương 40 - 60 Triệu
Chiến lược nhân sự: Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
Tuyển dụng & Đào tạo: Lên kế hoạch tuyển dụng, thu hút nhân tài và phát triển chương trình đào tạo nâng cao năng lực nhân viên.
Chính sách & Quy trình: Xây dựng hệ thống chính sách, quy trình nhân sự, hệ thống đánh giá KPIs và lộ trình phát triển nghề nghiệp.
Lương, thưởng & Phúc lợi: Quản lý hệ thống lương, thưởng, bảo hiểm và các chính sách đãi ngộ phù hợp với thị trường và ngành bất động sản.
Văn hóa doanh nghiệp: Xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp nhằm tạo động lực và giữ chân nhân tài.
Quản lý quan hệ lao động: Giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động, đảm bảo tuân thủ pháp luật lao động.
Hỗ trợ các phòng ban: Làm việc với các phòng ban khác để tối ưu hóa cơ cấu tổ chức và hiệu suất làm việc.
Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ít nhất 5 - 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó tối thiểu 3 năm ở vị trí Giám đốc hoặc Trưởng phòng Nhân sự
Am hiểu luật lao động và các quy định pháp lý liên quan.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, tư duy chiến lược và kỹ năng ra quyết định tốt.
Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và giải quyết vấn đề xuất sắc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai hệ thống nhân sự trong các công ty bất động sản quy mô lớn.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp tiền ăn trưa, hỗ trợ tiền xăng cho nhân viên có Ô tô
Phụ cấp thâm niên, phụ cấp sinh nhât
Đóng bảo hiểm Full lương, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe quốc tế cho CBNV và người thâthân
Lương tháng 13: Dao động từ 02 đến 06 tháng tiền lương
Được tham gia các khóa đào tạo - huấn luận phát triển năng lực và được tiếp cận bộ tài liệu đào tạo chuẩn của Tập đoàn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI