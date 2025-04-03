Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 386 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự

Chiến lược nhân sự: Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Tuyển dụng & Đào tạo: Lên kế hoạch tuyển dụng, thu hút nhân tài và phát triển chương trình đào tạo nâng cao năng lực nhân viên.

Chính sách & Quy trình: Xây dựng hệ thống chính sách, quy trình nhân sự, hệ thống đánh giá KPIs và lộ trình phát triển nghề nghiệp.

Lương, thưởng & Phúc lợi: Quản lý hệ thống lương, thưởng, bảo hiểm và các chính sách đãi ngộ phù hợp với thị trường và ngành bất động sản.

Văn hóa doanh nghiệp: Xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp nhằm tạo động lực và giữ chân nhân tài.

Quản lý quan hệ lao động: Giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động, đảm bảo tuân thủ pháp luật lao động.

Hỗ trợ các phòng ban: Làm việc với các phòng ban khác để tối ưu hóa cơ cấu tổ chức và hiệu suất làm việc.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Luật, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 5 - 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó tối thiểu 3 năm ở vị trí Giám đốc hoặc Trưởng phòng Nhân sự

Am hiểu luật lao động và các quy định pháp lý liên quan.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, tư duy chiến lược và kỹ năng ra quyết định tốt.

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và giải quyết vấn đề xuất sắc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai hệ thống nhân sự trong các công ty bất động sản quy mô lớn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương để 40-60 triệu (hoặc thỏa thuận theo năng lực)

Phụ cấp tiền ăn trưa, hỗ trợ tiền xăng cho nhân viên có Ô tô

Phụ cấp thâm niên, phụ cấp sinh nhât

Đóng bảo hiểm Full lương, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe quốc tế cho CBNV và người thâthân

Lương tháng 13: Dao động từ 02 đến 06 tháng tiền lương

Được tham gia các khóa đào tạo - huấn luận phát triển năng lực và được tiếp cận bộ tài liệu đào tạo chuẩn của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG

