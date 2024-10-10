Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 68 lê duẩn, thành phố mới bình dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Hỗ trợ lễ tân trong quá trình nhận và trả phòng.
2.Công việc kiểm toán kế toán
3.Xử lý các phàn nàn của khách trong khách sạn, duy trì quan hệ tốt với khách hàng và ứng phó với các sự kiện khủng hoảng.
4.Hỗ trợ duy trì hoạt động chung của bộ phận lễ tân.
5.Sắp xếp và thực hiện công việc đào tạo.
6.Phụ trách xử lý các công việc liên quan đến lễ tân của khách sạn.
7.Tổng hợp và lưu hồ sơ các báo cáo liên quan đến quầy lễ tân.
8.Các hạng mục được giao phó bởi chủ quản.
9.Hỗ trợ các công việc khác của trung tâm dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí phó giám đốc bộ phận tiền sảnh Tiếng Trung (Nghe - nói - đọc), Tiếng Anh Sơ cấp là lợi thế Phần mềm văn phòng Microsoft Office
Ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí phó giám đốc bộ phận tiền sảnh
Tiếng Trung (Nghe - nói - đọc), Tiếng Anh Sơ cấp là lợi thế
Phần mềm văn phòng Microsoft Office

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và chế độ phúc lợi tốt Tham gia BHXH,BHYT,BHTN Được làm việc trong môi trưởng trẻ trung năng động Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao
Lương và chế độ phúc lợi tốt
Tham gia BHXH,BHYT,BHTN
Được làm việc trong môi trưởng trẻ trung năng động
Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu quy hoạch thương mại dịch vụ, khu dân cư ấp 3B Thới Hòa,phường Thới Hòa,Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

