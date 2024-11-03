Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng
- Bình Dương: Khánh Bình, Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Phối hợp với ban công trình, các dự án để xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng thi công công trình.
Kiểm soát trang thiết bị, nguyên liệu, vật tư nhập vào của dự án. Kiểm tra và sàng lọc những nguyên vật liệu chưa đáp ứng đủ chất lượng, trao đổi với nhà cung cấp để giải quyết các thiếu sót đối với nguyên vật tư.
Theo dõi, kiểm soát quá trình thi công, đảm bảo dự án được tiến hành theo đúng quy trình đã đề ra.
Xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng công trình, làm việc với chủ đầu tư để đề ra các giải pháp phù hợp.
Báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên Đóng góp về QLCL
Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến công tác QLDA.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành liên quan.
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành.
Có 3-5 năm kinh nghiệm tương đương về xây dựng nhà xưởng.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.
Biết tiếng Trung là một điểm cộng.
Tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, upto 18 triệu/tháng
Thưởng chuyên cần 500.000/tháng, được bao ăn ở tại dự án
Được tham gia đào tạo năng lực trong nước nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc
Nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày nghỉ lễ khác theo quy định của nhà nước
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng chuyên cần và tiền lương tăng ca, phụ cấp bữa trưa
Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động
Đặc biệt công ty có rất nhiều chương trình linh hoạt, như “Quà giải nhiệt mùa hè” với các hỗ trợ nước giải khát free cho nhân viên, “Tổ chức sinh nhật”, và rất nhiều các hoạt động công đoàn khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
