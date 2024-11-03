Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khánh Bình, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Phối hợp với ban công trình, các dự án để xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng thi công công trình. Kiểm soát trang thiết bị, nguyên liệu, vật tư nhập vào của dự án. Kiểm tra và sàng lọc những nguyên vật liệu chưa đáp ứng đủ chất lượng, trao đổi với nhà cung cấp để giải quyết các thiếu sót đối với nguyên vật tư. Theo dõi, kiểm soát quá trình thi công, đảm bảo dự án được tiến hành theo đúng quy trình đã đề ra. Xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng công trình, làm việc với chủ đầu tư để đề ra các giải pháp phù hợp. Báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên Đóng góp về QLCL Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến công tác QLDA.

Phối hợp với ban công trình, các dự án để xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng thi công công trình.

Kiểm soát trang thiết bị, nguyên liệu, vật tư nhập vào của dự án. Kiểm tra và sàng lọc những nguyên vật liệu chưa đáp ứng đủ chất lượng, trao đổi với nhà cung cấp để giải quyết các thiếu sót đối với nguyên vật tư.

Theo dõi, kiểm soát quá trình thi công, đảm bảo dự án được tiến hành theo đúng quy trình đã đề ra.

Xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng công trình, làm việc với chủ đầu tư để đề ra các giải pháp phù hợp.

Báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên Đóng góp về QLCL

Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến công tác QLDA.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành liên quan. Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành. Có 3-5 năm kinh nghiệm tương đương về xây dựng nhà xưởng. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt. Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao. Biết tiếng Trung là một điểm cộng.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành.

Có 3-5 năm kinh nghiệm tương đương về xây dựng nhà xưởng.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.

Biết tiếng Trung là một điểm cộng.

Tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, upto 18 triệu/tháng Thưởng chuyên cần 500.000/tháng, được bao ăn ở tại dự án Được tham gia đào tạo năng lực trong nước nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc Nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày nghỉ lễ khác theo quy định của nhà nước Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng chuyên cần và tiền lương tăng ca, phụ cấp bữa trưa Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động Đặc biệt công ty có rất nhiều chương trình linh hoạt, như “Quà giải nhiệt mùa hè” với các hỗ trợ nước giải khát free cho nhân viên, “Tổ chức sinh nhật”, và rất nhiều các hoạt động công đoàn khác

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, upto 18 triệu/tháng

upto 18 triệu/tháng

Thưởng chuyên cần 500.000/tháng, được bao ăn ở tại dự án

Được tham gia đào tạo năng lực trong nước nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc

Nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày nghỉ lễ khác theo quy định của nhà nước

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng chuyên cần và tiền lương tăng ca, phụ cấp bữa trưa

Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động

Đặc biệt công ty có rất nhiều chương trình linh hoạt, như “Quà giải nhiệt mùa hè” với các hỗ trợ nước giải khát free cho nhân viên, “Tổ chức sinh nhật”, và rất nhiều các hoạt động công đoàn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin