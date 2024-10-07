Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 121 Quan Hoa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý và giám sát hoạt động của bộ phận Buồng Phòng, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng Lập kế hoạch công việc, phân công nhiệm vụ và giám sát nhân viên buồng phòng Kiểm tra chất lượng vệ sinh và chuẩn bị phòng theo tiêu chuẩn của khách sạn Quản lý và theo dõi việc sử dụng vật tư, thiết bị, đồ vải trong khu vực buồng phòng Giải quyết các vấn đề phát sinh và xử lý khiếu nại của khách hàng một cách kịp thời và hiệu quả Đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới, nâng cao kỹ năng cho nhân viên hiện tại Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động của khách sạn diễn ra suôn sẻ Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của bộ phận cho cấp trên

Quản lý và giám sát hoạt động của bộ phận Buồng Phòng, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng

Lập kế hoạch công việc, phân công nhiệm vụ và giám sát nhân viên buồng phòng

Kiểm tra chất lượng vệ sinh và chuẩn bị phòng theo tiêu chuẩn của khách sạn

Quản lý và theo dõi việc sử dụng vật tư, thiết bị, đồ vải trong khu vực buồng phòng

Giải quyết các vấn đề phát sinh và xử lý khiếu nại của khách hàng một cách kịp thời và hiệu quả

Đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới, nâng cao kỹ năng cho nhân viên hiện tại

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động của khách sạn diễn ra suôn sẻ

Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của bộ phận cho cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 04 năm làm Giám sát buồng phòng khách sạn 4 sao Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị Khách sạn hoặc các ngành liên quan trở lên Có kỹ năng giám sát buồng phòng tốt, nắm vững các quy trình và tiêu chuẩn trong lĩnh vực khách sạn Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả, có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc Khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và khách hàng Có tầm nhìn bao quát, khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm hiệu quả Thành thạo vi tính văn phòng, có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý khách sạn là một lợi thế Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả

Kinh nghiệm 04 năm làm Giám sát buồng phòng khách sạn 4 sao

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị Khách sạn hoặc các ngành liên quan trở lên

Có kỹ năng giám sát buồng phòng tốt, nắm vững các quy trình và tiêu chuẩn trong lĩnh vực khách sạn

Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả, có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

Khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và khách hàng

Có tầm nhìn bao quát, khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề

Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm hiệu quả

Thành thạo vi tính văn phòng, có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý khách sạn là một lợi thế

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả

Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội thăng tiến trong ngành khách sạn Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Chế độ ăn ca, đồng phục theo quy định của khách sạn

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội thăng tiến trong ngành khách sạn

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Chế độ ăn ca, đồng phục theo quy định của khách sạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin