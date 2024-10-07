Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình
- Hà Nội: 121 Quan Hoa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Quản lý và giám sát hoạt động của bộ phận Buồng Phòng, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
Lập kế hoạch công việc, phân công nhiệm vụ và giám sát nhân viên buồng phòng
Kiểm tra chất lượng vệ sinh và chuẩn bị phòng theo tiêu chuẩn của khách sạn
Quản lý và theo dõi việc sử dụng vật tư, thiết bị, đồ vải trong khu vực buồng phòng
Giải quyết các vấn đề phát sinh và xử lý khiếu nại của khách hàng một cách kịp thời và hiệu quả
Đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới, nâng cao kỹ năng cho nhân viên hiện tại
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động của khách sạn diễn ra suôn sẻ
Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của bộ phận cho cấp trên
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 04 năm làm Giám sát buồng phòng khách sạn 4 sao
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị Khách sạn hoặc các ngành liên quan trở lên
Có kỹ năng giám sát buồng phòng tốt, nắm vững các quy trình và tiêu chuẩn trong lĩnh vực khách sạn
Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả, có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
Khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và khách hàng
Có tầm nhìn bao quát, khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề
Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm hiệu quả
Thành thạo vi tính văn phòng, có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý khách sạn là một lợi thế
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả
Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến trong ngành khách sạn
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Chế độ ăn ca, đồng phục theo quy định của khách sạn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
