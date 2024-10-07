Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 121 Quan Hoa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý và giám sát hoạt động của bộ phận Buồng Phòng, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng Lập kế hoạch công việc, phân công nhiệm vụ và giám sát nhân viên buồng phòng Kiểm tra chất lượng vệ sinh và chuẩn bị phòng theo tiêu chuẩn của khách sạn Quản lý và theo dõi việc sử dụng vật tư, thiết bị, đồ vải trong khu vực buồng phòng Giải quyết các vấn đề phát sinh và xử lý khiếu nại của khách hàng một cách kịp thời và hiệu quả Đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới, nâng cao kỹ năng cho nhân viên hiện tại Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động của khách sạn diễn ra suôn sẻ Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của bộ phận cho cấp trên
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 04 năm làm Giám sát buồng phòng khách sạn 4 sao Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị Khách sạn hoặc các ngành liên quan trở lên Có kỹ năng giám sát buồng phòng tốt, nắm vững các quy trình và tiêu chuẩn trong lĩnh vực khách sạn Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả, có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc Khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và khách hàng Có tầm nhìn bao quát, khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm hiệu quả Thành thạo vi tính văn phòng, có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý khách sạn là một lợi thế Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả
Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội thăng tiến trong ngành khách sạn Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Chế độ ăn ca, đồng phục theo quy định của khách sạn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 121B Quan Hoa, Cầu Giấy

