Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 44 Ngõ 67 tô ngọc vân, Quảng An, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Kiểm tra, kiểm soát công tác xây dựng tiến độ chi tiết, biện pháp thi công chi tiết, vật tư, thiết bị, nhân lực, biện pháp an toàn của Nhà thầu thi công phần Cấp thoát nước.

Quản lý tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn phần Cấp thoát nước

Xử lý các vấn đề phát sinh phần Cấp thoát nước và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh ở các bộ môn khác liên quan đến công tác triển khai thi công

Lập báo cáo ngày, báo cáo tuần, báo cáo tháng về công tác triển khai thi công, sản lượng tại dự án trình lãnh đạo Ban

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ sư Cấp thoát nước hoặc tương đương

Kiến thức về giám sát phần Cấp thoát nước.

Có kinh nghiệm quản lý triển khai các dự án cấp thoát nước, xử lý nước thải trong khu công nghiệp, khu đô thị , dân cư

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 15-25 triệuphụ thuộc vào năng lực trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Thử việc : 02 tháng hưởng mức lương 85%

Được hưởng mọi chế độ theo quy định của pháp luật và quy chế công ty.

Các chính sách khác như: Nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ ốm đau, nghỉ mát hoặc các ngày nghỉ khác của Công ty.

Chế độ phúc lợi: Thưởng các ngày Lễ, Tết, chế độ nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ AN NAM

