Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RUBY HOUSE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Hải An ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Khảo sát dự án, lên phương án, biện pháp thi công

- Lập tiến độ thi công cho công trình

- Sắp xếp công việc cho các tổ đội thi công để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả

- Giám sát thi công trực tiếp trên công trình

- Làm hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao công trình

- Chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề phát sinh trên công trình của dự án đảm nhiệm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên từ 25-35 tuổi

- Ưu tiên ứng viên có thể làm việc tại Hải Dương

- Kinh Nghiệm: tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương-

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng Chuyên ngành xây dựng các trường: Kiến trúc, Xây dựng...vv

- Có hiểu biết vững vàng về quy trình thi công xây dựng, các vật liệu xây dựng

- Giao tiếp tốt, năng động, trách nhiệm cao với công việc

Tại CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RUBY HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập (lương cứng + sản lượng): 10.000.000-15.000.000 đồng/tháng

- Thưởng tháng 13 và dịp Lễ Tết theo quy định.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp

- Được hướng dẫn, đào tạo chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RUBY HOUSE

