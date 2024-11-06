Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RUBY HOUSE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RUBY HOUSE
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RUBY HOUSE

Giám sát dự án/công trình/thi công

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RUBY HOUSE

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Hải An ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Khảo sát dự án, lên phương án, biện pháp thi công
- Lập tiến độ thi công cho công trình
- Sắp xếp công việc cho các tổ đội thi công để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả
- Giám sát thi công trực tiếp trên công trình
- Làm hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao công trình
- Chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề phát sinh trên công trình của dự án đảm nhiệm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên từ 25-35 tuổi
- Ưu tiên ứng viên có thể làm việc tại Hải Dương
- Kinh Nghiệm: tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương-
- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng Chuyên ngành xây dựng các trường: Kiến trúc, Xây dựng...vv
- Có hiểu biết vững vàng về quy trình thi công xây dựng, các vật liệu xây dựng
- Giao tiếp tốt, năng động, trách nhiệm cao với công việc

Tại CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RUBY HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập (lương cứng + sản lượng): 10.000.000-15.000.000 đồng/tháng
- Thưởng tháng 13 và dịp Lễ Tết theo quy định.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
- Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp
- Được hướng dẫn, đào tạo chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RUBY HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RUBY HOUSE

CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RUBY HOUSE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hoàng huy riverside hồng bàng hải phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

