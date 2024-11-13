Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 6, Liền kề 9, KĐT Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì - Miền Bắc - Hưng Yên ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Lên kế hoạch, khảo sát và trực tiếp giám sát thi công dự án.

• Chịu trách nhiệm chính về quản lý, giám sát hiện trường (an toàn, chất lượng, tiến độ và đánh giá rủi ro).

• Đo bóc tách khối lượng cho các tổ đội thi công để làm cơ sở thanh quyết toán.

• Tính toán, kiểm soát khối lượng thi công của các hạng mục trực tiếp giám sát.

• Làm việc trực tiếp với nhà thầu chính/ Chủ đầu tư để cập nhật tiến độ công việc và đưa ra những phương án xử lý phù hợp.

• Hỗ trợ triển khai kỹ thuật, đảm bảo vật tư, thiết bị bảo quản cẩn thận và đầy đủ số lượng.

• Tổng hợp báo cáo nội bộ và báo cáo quản lý.

• Các công tác khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

 Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành XD Dân dụng và công nghiệp hoặc kinh tế xây dựng.

 Ưu tiên: Ứng viên độ tuổi 9x, quê quán miền bắc, đã có kinh nghiệm trong ngành xây dựng, cơ khí hoàn thiện và gắn bó lâu dài với DN

 Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.

 Đọc hiểu bản vẽ.

 Kỹ năng điều phối và kiểm soát công việc.

 Nhiệt tình, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

 Thành thạo tin học VP, các phần mềm chuyên ngành

 Có khả năng làm việc độc lập, chịu đươc áp lực công việc

 Làm việc tại dự án của công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

 Thu nhập gồm lương cứng (12-15tr)+% doanh số dự án.

 Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đội ngũ trẻ

 Được hưởng các quyền lợi theo luật lao động

 Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định

 Được hưởng lương tháng 13 và theo trách nhiệm

 Hưởng % doanh số dự án mình phụ trách

 Phụ cấp dự án, phụ cấp vị trí đặc thù, phụ cấp dự án xa, ăn ở tại dự án;

 Đi du lịch hàng năm theo tình hình hoạt động SXKD của DN

 Nghỉ 4 chủ nhật hàng tuần hoặc theo sắp xếp công việc tại dự án

 Không nợ lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO

