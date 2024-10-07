Tuyển Giám Sát Kinh Doanh thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Giám Sát Kinh Doanh thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Triển khai các hoạt động tìm kiếm thị trường, khách hàng Triển khai bán hàng các sản phẩm của Công ty trên tất cả các kênh Thiết lập và duy trì mối quan hệ với đối tác, khách hàng Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng Khảo sát thị trường, tìm hiểu thị trường, báo cáo đánh giá tình hình thực tế thị trường đối với các sản phẩm cùng ngành nghề của Công ty Phân tích, báo cáo, lập kế hoạch bán hàng, các chương trình khuyến mại, marketing, ... Quản lý, thống kê dữ liệu tệp khách hàng Đề xuất các phương án, giải pháp hiệu quả cho hoạt động kinh doanh các sản phẩm của Công ty Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.
Triển khai các hoạt động tìm kiếm thị trường, khách hàng
Triển khai bán hàng các sản phẩm của Công ty trên tất cả các kênh
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với đối tác, khách hàng
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng
Khảo sát thị trường, tìm hiểu thị trường, báo cáo đánh giá tình hình thực tế thị trường đối với các sản phẩm cùng ngành nghề của Công ty
Phân tích, báo cáo, lập kế hoạch bán hàng, các chương trình khuyến mại, marketing, ...
Quản lý, thống kê dữ liệu tệp khách hàng
Đề xuất các phương án, giải pháp hiệu quả cho hoạt động kinh doanh các sản phẩm của Công ty
Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, nhạy bén Kỹ năng thuyết phục tốt Thành tích tốt trong phát triển thị trường mới Tư duy logic, khả năng tiếp cận và xử lý tình huống linh hoạt, tích cực. Kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt Am hiểu về các sản phẩm của Công ty là một lợi thế
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm
Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, nhạy bén
Kỹ năng thuyết phục tốt
Thành tích tốt trong phát triển thị trường mới
Tư duy logic, khả năng tiếp cận và xử lý tình huống linh hoạt, tích cực.
Kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt
Am hiểu về các sản phẩm của Công ty là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Phép năm, hiếu - hỉ, sinh nhật... và các Phúc lợi khác trong thời gian làm việc tại Công ty, Chính sách Teambuilding, du lịch, khám sức khỏe, thưởng lễ tết, phúc lợi hàng năm,... Được đào tạo ngâng cao nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng Có quà chiều hàng ngày Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội thăng tiến Lương cứng: từ 20tr trở lên Thu nhập: Lương cứng + % doanh số
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Phép năm, hiếu - hỉ, sinh nhật... và các Phúc lợi khác trong thời gian làm việc tại Công ty,
Chính sách Teambuilding, du lịch, khám sức khỏe, thưởng lễ tết, phúc lợi hàng năm,...
Được đào tạo ngâng cao nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng
Có quà chiều hàng ngày
Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội thăng tiến
Lương cứng: từ 20tr trở lên
Thu nhập: Lương cứng + % doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 634 Phạm Văn Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

