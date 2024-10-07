Tuyển Giám Sát Kinh Doanh thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality
- Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Triển khai các hoạt động tìm kiếm thị trường, khách hàng
Triển khai bán hàng các sản phẩm của Công ty trên tất cả các kênh
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với đối tác, khách hàng
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng
Khảo sát thị trường, tìm hiểu thị trường, báo cáo đánh giá tình hình thực tế thị trường đối với các sản phẩm cùng ngành nghề của Công ty
Phân tích, báo cáo, lập kế hoạch bán hàng, các chương trình khuyến mại, marketing, ...
Quản lý, thống kê dữ liệu tệp khách hàng
Đề xuất các phương án, giải pháp hiệu quả cho hoạt động kinh doanh các sản phẩm của Công ty
Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.
Triển khai các hoạt động tìm kiếm thị trường, khách hàng
Triển khai bán hàng các sản phẩm của Công ty trên tất cả các kênh
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với đối tác, khách hàng
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng
Khảo sát thị trường, tìm hiểu thị trường, báo cáo đánh giá tình hình thực tế thị trường đối với các sản phẩm cùng ngành nghề của Công ty
Phân tích, báo cáo, lập kế hoạch bán hàng, các chương trình khuyến mại, marketing, ...
Quản lý, thống kê dữ liệu tệp khách hàng
Đề xuất các phương án, giải pháp hiệu quả cho hoạt động kinh doanh các sản phẩm của Công ty
Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm
Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, nhạy bén
Kỹ năng thuyết phục tốt
Thành tích tốt trong phát triển thị trường mới
Tư duy logic, khả năng tiếp cận và xử lý tình huống linh hoạt, tích cực.
Kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt
Am hiểu về các sản phẩm của Công ty là một lợi thế
Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Phép năm, hiếu - hỉ, sinh nhật... và các Phúc lợi khác trong thời gian làm việc tại Công ty,
Chính sách Teambuilding, du lịch, khám sức khỏe, thưởng lễ tết, phúc lợi hàng năm,...
Được đào tạo ngâng cao nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng
Có quà chiều hàng ngày
Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội thăng tiến
Lương cứng: từ 20tr trở lên
Thu nhập: Lương cứng + % doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI