Tuyển Giám Sát Kinh Doanh thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Triển khai các hoạt động tìm kiếm thị trường, khách hàng Triển khai bán hàng các sản phẩm của Công ty trên tất cả các kênh Thiết lập và duy trì mối quan hệ với đối tác, khách hàng Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng Khảo sát thị trường, tìm hiểu thị trường, báo cáo đánh giá tình hình thực tế thị trường đối với các sản phẩm cùng ngành nghề của Công ty Phân tích, báo cáo, lập kế hoạch bán hàng, các chương trình khuyến mại, marketing, ... Quản lý, thống kê dữ liệu tệp khách hàng Đề xuất các phương án, giải pháp hiệu quả cho hoạt động kinh doanh các sản phẩm của Công ty Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, nhạy bén Kỹ năng thuyết phục tốt Thành tích tốt trong phát triển thị trường mới Tư duy logic, khả năng tiếp cận và xử lý tình huống linh hoạt, tích cực. Kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt Am hiểu về các sản phẩm của Công ty là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Phép năm, hiếu - hỉ, sinh nhật... và các Phúc lợi khác trong thời gian làm việc tại Công ty, Chính sách Teambuilding, du lịch, khám sức khỏe, thưởng lễ tết, phúc lợi hàng năm,... Được đào tạo ngâng cao nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng Có quà chiều hàng ngày Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội thăng tiến Lương cứng: từ 20tr trở lên Thu nhập: Lương cứng + % doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

