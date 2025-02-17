Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN
- Bình Dương: Lô CN7, đường N4, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
• Đảm bảo công việc hằng ngày phù hợp với những qui định về SHE, BRC, GMP, và những luật định có liên quan.
• Điều phối các hoạt động trong ca, phân chia công việc nhịp nhàng giữa các vận hành, line leader.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan (ME, QC,…) xử lý các vấn đề phát sinh.
• Ghi nhận báo cáo ca, phân tích báo cáo và phối hợp với Trưởng/Phó Phòng Sản xuất.
• Giám sát, kiểm soát và sữ dụng hiệu quả nguồn lực (máy móc và thiết bị). Thông tin kịp thời cho Trưởng phòng/Chuyên viên Sản xuất những vấn đề xảy ra trong Sản xuất.
• Phối hợp với giám sát kế hoạch để sắp đặt kế hoạch Sản xuất sao cho hiêu quả nhất.
• Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, phù hợp với yêu cầu SHE và vệ Sinh an toàn thực phẩm.
• Đảm bảo thiết bị nhà xưởng Sản xuất luôn luôn trong tình trạng tốt.
• Những công việc khác nếu được yêu cầu.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Am hiểu kiến thức liên quan đến nhà máy Sản xuất.
• Am hiểu các qui trình và qui định an toàn trong nhà máy.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI