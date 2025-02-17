Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

• Đảm bảo công việc hằng ngày phù hợp với những qui định về SHE, BRC, GMP, và những luật định có liên quan.

• Điều phối các hoạt động trong ca, phân chia công việc nhịp nhàng giữa các vận hành, line leader.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan (ME, QC,…) xử lý các vấn đề phát sinh.

• Ghi nhận báo cáo ca, phân tích báo cáo và phối hợp với Trưởng/Phó Phòng Sản xuất.

• Giám sát, kiểm soát và sữ dụng hiệu quả nguồn lực (máy móc và thiết bị). Thông tin kịp thời cho Trưởng phòng/Chuyên viên Sản xuất những vấn đề xảy ra trong Sản xuất.

• Phối hợp với giám sát kế hoạch để sắp đặt kế hoạch Sản xuất sao cho hiêu quả nhất.

• Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, phù hợp với yêu cầu SHE và vệ Sinh an toàn thực phẩm.

• Đảm bảo thiết bị nhà xưởng Sản xuất luôn luôn trong tình trạng tốt.

• Những công việc khác nếu được yêu cầu.