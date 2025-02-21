Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

• Thiết kế bản vẽ sơ đồ mạch điện (điện tự động hóa), tủ điện điều khiển.

• Trình độ học vấn: Đại học ( Tốt nghiệp chuyên ngành điện, tự động hóa hoặc có kinh nghiệm liên quan đến điện tự động hóa)

• Lắp ráp, đấu nối tủ điện theo bản vẽ.

• Lập danh sách các chi tiết về điện cần thiết theo bản vẽ và lấy báo giá thực hiện.

• Kỹ năng sử dụng máy tính: Biết sử dụng các phần mềm thiết kế 3D, Auto Cad, Microsoft Office…

• Lập trình chương trình PLC, HMI, Motor servo, Motor Step, cảm biến, biến tần...

• Kỹ năng: Kỹ năng quản lý, xử lý các tình huống và chịu được áp lực cao

• Có kiến thức về cơ khí, đọc bản vẽ và ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế mạch điện, tủ điện điều khiển

• Có kỹ năng lập trình PLC (Mitsubishi, Keyence...) HMI, Motor servo, Motor Step, cảm biến, biến tần...

• Có kinh nghiệm về việc tính toán, lập báo giá dự toán sản xuất.