Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM
- Hà Nam: Lô N, Khu công nghiệp Đồng Văn II, Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thiết kế bản vẽ sơ đồ mạch điện (điện tự động hóa), tủ điện điều khiển.
• Trình độ học vấn: Đại học ( Tốt nghiệp chuyên ngành điện, tự động hóa hoặc có kinh nghiệm liên quan đến điện tự động hóa)
• Lắp ráp, đấu nối tủ điện theo bản vẽ.
• Lập danh sách các chi tiết về điện cần thiết theo bản vẽ và lấy báo giá thực hiện.
• Kỹ năng sử dụng máy tính: Biết sử dụng các phần mềm thiết kế 3D, Auto Cad, Microsoft Office…
• Lập trình chương trình PLC, HMI, Motor servo, Motor Step, cảm biến, biến tần...
• Kỹ năng: Kỹ năng quản lý, xử lý các tình huống và chịu được áp lực cao
• Có kiến thức về cơ khí, đọc bản vẽ và ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế mạch điện, tủ điện điều khiển
• Có kỹ năng lập trình PLC (Mitsubishi, Keyence...) HMI, Motor servo, Motor Step, cảm biến, biến tần...
• Có kinh nghiệm về việc tính toán, lập báo giá dự toán sản xuất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thiết kế bản vẽ sơ đồ mạch điện (điện tự động hóa), tủ điện điều khiển.
Tại CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI