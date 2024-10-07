Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 65 đường số 7, Khu Phố 5, Phường An Phú, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

Lập kế hoạch và biện pháp thi công Điều phối, làm việc với các nhà thầu phụ trong việc cung ứng vật tư, kiểm tra chất lượng vật tư, tiến độ, điều khoản hợp đồng. Tổ chức, triển khai kế hoạch thi công, giám sát các hoạt động thi công để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn. Kiểm soát tốt các vấn đề phát sinh và các rủi ro trong quá trình thực hiện dự án Triển khai và kiểm tra công tác lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao công trình. Lập các hồ sơ quản lý chất lượng, lập bản vẽ hoàn công, lập hồ sơ nghiệm thu khối lượng, lập hồ sơ thanh quyết toán với chủ đầu tư Các công việc khác được yêu cầu từ QLTT/TBP

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng, đại học chuyên ngành xây dựng, kiến trúc hoặc lĩnh vực liên quan. Kinh nghiệm trên 4 năm ở vị trí Giám sát các công trình Nội thất, trong lĩnh vực thiết kế & thi công hoàn thiện nội thất (ưu tiên dự án văn phòng) Có kỹ năng đọc hiểu các bản vẽ kỹ thuật, sử dụng được Autocad và các phần mềm khác hỗ trợ công việc Giao tiếp/Tương tác tốt với các bộ phận nội bộ công ty, ban quản lý dự án Trung thực, chịu được áp lực tiến độ dự án Tiếng Anh chuyên ngành Thi công phục vụ công việc, đọc bản vẽ.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Bao gồm tiền lương cơ bản, tiền thưởng dự án Các chế độ khác: Theo luật lao động. Môi trường làm việc thoải mái, năng động và trẻ Các chương trình nội bộ: Teambuild, Year And Party...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI

