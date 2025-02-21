Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty cổ phần công nghệ cao Hachi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công ty cổ phần công nghệ cao Hachi Việt Nam
Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: LK 12
- 03, Khu đô thị An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
- Giám sát đội thợ trong toàn bộ quá trình thi công nhà màng nông nghiệp, từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn thiện, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và an toàn. Đảm bảo công trình được xây dựng theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định hiện hành.
- Lập kế hoạch tiến độ, phương án thi công.
- Hỗ trợ làm hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành liên quan về hệ thống điện, nước dân dụng và điện nước công nghiệp cơ bản.
• Có kinh nghiệm về thi công, giám sát công trình. Đọc bản vẽ kỹ thuật và hiểu biết về thuật ngữ chuyên ngành.
• Có thể di chuyển, đi công tác thường xuyên.
• Chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty cổ phần công nghệ cao Hachi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
