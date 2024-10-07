Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
- Hà Nội: Toà nhà Aqua Central
- 44 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Báo cáo đánh giá về nguyên liệu, vật liệu; hồ sơ dự toán
Lập kế hoạch và phê duyệt kế hoạch phân chia gói thầu
Đánh giá lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu
Đánh giá đơn vị lựa chọn thẩm định hồ sơ thầu
Lập hồ sơ mời thầu
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu phần kỹ thuật
Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu phần kỹ thuật.
Kiểm tra tư cách nhà thầu và hồ sơ gốc dự thầu và lập biên bản thương thảo hợp đồng
Lập báo cáo lựa chọn nhà thầu
Tổ chức giám sát thi công trên công trình.
Nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng
Báo cáo đánh giá về nguyên liệu, vật liệu; hồ sơ dự toán
Lập kế hoạch và phê duyệt kế hoạch phân chia gói thầu
Đánh giá lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu
Đánh giá đơn vị lựa chọn thẩm định hồ sơ thầu
Lập hồ sơ mời thầu
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu phần kỹ thuật
Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu phần kỹ thuật.
Kiểm tra tư cách nhà thầu và hồ sơ gốc dự thầu và lập biên bản thương thảo hợp đồng
Lập báo cáo lựa chọn nhà thầu
Tổ chức giám sát thi công trên công trình.
Nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông vận tải,...
2. Kinh nghiệm:
Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên làm cho chủ đầu tư, trong đó tối thiểu 1 năm giám sát thi công nội thất (bắt buộc)
3. Thời gian làm việc:
08h00 -17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 09h00 - 12h00 thứ 7 và các yêu cầu trong trường hợp đặc biệt. Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.
08h00 -17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
09h00 - 12h00 thứ 7 và các yêu cầu trong trường hợp đặc biệt.
Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH - BHYT - BHTN.
- Phúc lợi khác: Lương tháng 13, Du lịch hàng năm, Quà tặng lễ/ tết, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI